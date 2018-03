FPÖ: Kickl: Weiß Fischer, wo er Bundespräsident ist?

Entwicklungshilfe und Europahörigkeit als einzige konkrete Anliegen

Wien (OTS) - Aus der rund fünfzehnminütigen Weigerung von Bundespräsident Heinz Fischer im heutigen Ö1-Mittagsjournal, sich auf irgendetwas festzulegen, waren für FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl nur zwei Dinge herauszuhören: "Wir sollen mehr Geld in irgendwelche instabilen afrikanischen Diktaturen pumpen und die österreichische Regierung wird daran gemessen, ob sie 'gut für Europa' ist", so Kickl. Wer Fischer kenne, der wisse diese Anspielung zu deuten: "Selbstbewusste österreichische Politik ist ihm weiterhin ein Dorn im Auge. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch weiß, in welchem Land er zum Bundespräsidenten gewählt wurde", so Kickl.

