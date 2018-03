BR Dönmez: Mit aktuellem Vorgehen rückt Türkei noch weiter von der EU ab

Linz (OTS) - Mit derartig gewalttätigen Vorgehensweisen seitens der Exekutive gegen die friedliche Zivilbevölkerung, unter Billigung der Regierungspartei AKP, rückt die Türkei noch weiter von der EU ab. "Die fertiggestellte 3.Brücke in Istanbul wurde nach Yavuz Sultan Selim benannt, einem osmanischen Massenmörder, welcher Angehörige von Minderheiten zu tausenden verfolgen und hinrichten ließ. Welche Signale will die AKP damit senden? Zur Vereinigung und Versöhnung der Bevölkerung tragen derartige Retro-Gesten nicht bei. Kann sich jemand im 21. Jahrhundert vorstellen, dass ein öffentlicher Platz in Österreich nach Adolf Hitler benannt wird? In der Türkei ist dies unter der konservativ-islamistischen AKP möglich, dadurch rückt sie selber und auch die Türkei von der EU noch weiter ab", stellt der Grüne Bundesrat Efgani Dönmez fest.

Dönmez: "Die säkular eingestellte Zivilbevölkerung und die NGO's brauchen unsere Unterstützung, die Türkei darf bei der Demokratisierung nicht alleine gelassen werden, sonst bekommen die antidemokratischen und islamistischen Kräfte die Oberhand. Alleine deswegen werden wir Grüne uns mit Nachdruck für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auf gleicher Augenhöhe einsetzen. Unabhängig davon wo Natur und Kultur zerstört wird, werden wir Grüne uns zu Wort melden. Die Grüne Partei (yesiller partisi) und die NGO's im Umweltbereich sowie im Menschenrechtsbereich in der Türkei haben unsere vollste Unterstützung".

