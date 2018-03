Türkei - Regner: Regierung Erdogan agiert immer brutaler - EU darf nicht länger wegschauen

Türkische Wirtschaft wird gefördert, Menschenrechte ignoriert

Wien (OTS/SK) - In den vergangen Tagen und Stunden kam es in Istanbul zu Protesten gegen die Regierung Erdogan, die von der Polizei mit brutaler Gewalt niedergeschlagen wurden. Die SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner betont: "Die türkische Gesellschaft ist viel moderner als Erdogan es wahrhaben möchte. Unter dem Motto fortschrittliche Demokratie will er die Bürgerinnen und Bürger bevormunden und seine autoritäre Politik aufzwingen. Die Wut entlädt sich nun." Die Proteste, so Regner, wenden sich gegen eine Regierung, die zwar die Wirtschaft fördert, aber die Menschenrechte ignoriert.****

Die Europaparlamentariern war selbst im letzten November in der Türkei und konnte sich in Gesprächen mit Gewerkschaftern ein Bild über die Situation machen: "Zahlreiche Gewerkschafter wurden unter Angabe von fadenscheinigen Gründen verhaftet und auch Journalisten, die kritisch über Erdogan berichteten, wurden eingesperrt. Die Europäische Union darf nicht länger wegschauen, sie muss klare Worte finden und die Verletzungen der Menschenrechte auf das Schärfste verurteilen", sagt Regner abschließend.(Schluss) kg

