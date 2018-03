Papst Franziskus spricht krebskranken Kindern Mut zu

In einer bewegenden Begegnung trifft Papst 22 kleine Patienten auf der Onkologie-Station - Am Abend beendete Franziskus den Marienmonat Mai mit einer Meditation

Vatikanstadt, 01.06.13 (KAP) Papst Franziskus ist am Freitagabend mit einer Gruppe von krebskranken Kindern zusammengetroffen und hat ihnen Mut zugesprochen. Die bewegende Begegnung mit den 22 kleinen Patienten der onkologischen Abteilung der römischen Gemelli-Klinik fand in der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta statt. Franziskus habe mit den Kindern gemeinsam gebetet und sie zusammen mit ihren Eltern und Pflegern herzlich begrüßt, heißt es in einer Vatikanmitteilung vom Abend. Ein Kind habe ein Grußwort an den Papst gerichtet mit der Bitte, dass er "für alle Kinder in der Gemelli-Klinik und in der Welt" bete. Die Kinder hatten zuvor an einer Lourdes-Wallfahrt teilgenommen und während der Reise dem Papst einen Brief geschrieben mit der Bitte, ihn treffen zu können.

Franziskus habe mit den Kindern und ihren Begleitern - insgesamt 70 Personen - das Vaterunser gebetet und das Marienlied von Lourdes gesungen. Er richtete einige Worte an sie. Zuvor hatte ein Kind im Namen seiner Mit-Patienten den Papst begrüßt: "Lieber Papst, ich bin sehr froh, hier in deinem Haus mit meinen Freunden von der Gemelli, den Ärzten und Helfern sein zu können, und mit den Priester, die uns nach Lourdes begleitet haben", sagte das Kind. "Es ist schön, dich sehen zu können, nicht nur im Fernsehen. In Lourdes haben wir für die gebetet". Und weiter sagte das Kind: "Segne alle Mütter und Väter, damit sie immer ein so schönes Lächeln haben wie du".

Nicht dem Stimmengewirr der Welt folgen

Mit einem Wortgottesdienst und einer Meditation hat Papst Franziskus am Freitagabend auf dem Petersplatz den Marienmonat Mai beendet. Vor mehreren Zehntausend Gläubigen rief das Kirchenoberhaupt dazu auf, dem "Wort Christi und nicht den Tausend Worten dieser Welt zu folgen". Die Menschen sollten sich nicht von den "Moden des Augenblicks" leiten lassen, sondern - wie die Gottesmutter Maria -den Mut zu haben, auch gegen den Strom zu schwimmen. Zugleich sollten sie ein offenes Ohr für die Menschen haben, denen sie täglich begegneten, vor allem für die Armen und die Menschen in Schwierigkeiten. Christen hätten die Aufgabe, "den anderen die Liebe Jesu und der Welt das Licht des Evangeliums zu bringen".

