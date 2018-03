Doctor Who zum 50-jährigen Jubiläum in Sydney

Sydney (ots/PRNewswire) - Das 50-jährige Jubiläum des weltweit bekanntesten Raumfahrers, Doctor Who, wurde heute von einer riesigen Fangemeinde und den Besuchern des Vivid Sydney-Festivals

gefeiert. Im Rahmen von

Vivid Sydney, einem jährlich stattfindenden Festival für Musik, Licht und kreative Ideen, wurde eine spezielle 3D-Projektion der legendären BBC-Fernsehserie an der großen Fassade des Customs House am Circular Quay gezeigt.

Die Projektion wurde von der Spinifex Group für die BBC produziert und stellte in einem wahren optischen Vergnügen voller Farben, Licht und Bewegung die Reise des Doctor Who durch Raum und Zeit dar, verfolgt von einigen seiner größten Feinde.

Die Doctor Who-Projektionen wurden im Laufe des Abends in sechs Abschnitten mit Musik aus der Fernsehsendung, darunter auch I am the Doctor, gezeigt.

zu finden.

Destination NSW, der Eigentümer und Betreiber von Vivid Sydney, schuf diesen Veranstaltungsabend in Zusammenarbeit mit der BBC Worldwide Australia & New Zealand. Gezeigt wurde auch eine spezielle Kinovorführung zweier Folgen aus der siebten Staffel, Asylum of the Daleks und The Angels Take Manhattan.

In diesen beiden Folge ist der Doktor mit zweien seiner schlimmsten Feinde zu sehen: den Daleks und den Weinenden Engeln. Außerdem verabschiedet er sich auf dramatische Weise von seinen beiden Begleitern Amy und Rory Pond.

Sandra Chipchase, CEO von Destination NSW, erklärte: "Wir freuen uns sehr, den Doctor Who-Fans diese atemberaubende Projektion am Customs House zeigen zu dürfen. Ich bin sicher, dass Menschen aller Altersklassen vom Kampf des Doktors mit seinen Gegnern gefesselt sein werden. Vivid Sydney hat sich in diesem Jahr deutlich vergrößert, und diese gemeinsame Veranstaltung ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie den Besuchern des Vivid Festivals noch mehr geboten werden kann."

Sharon Wilson, Leiterin für Marketing, Marken, Verbraucher und neue Unternehmensaktivitäten bei der BBC ANZ, erläuterte: "Die Spinifex Group hat mit dieser Vorführung Herausragendes geleistet und der wunderschönen Fassade des Customs House ein ganz neues Gesicht verliehen. Wir freuen uns sehr, das 50-jährige Jubiläum von Doctor Who im Rahmen von Vivid Sydney auf so einzigartige und wunderbare Weise feiern zu dürfen."

Vivid Sydney findet in diesem Jahr zum 5. Mal statt und erleuchtet den Hafen Sydneys bis zum 10. Juni jeden Abend von 18 Uhr bis Mitternacht.

Bilder und Videos in Sendequalität werden ab Samstag, 1. Juni, ab 9 Uhr GMT verfügbar sein.

zu finden sein und

regelmäßig aktualisiert werden.

Weitere Informationen zu Vivid Sydney finden Sie auf www.vividsydney.com.au

