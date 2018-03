Mitterlehner für Re-Industrialisierung, bessere Abstimmung in Energiepolitik und raschere Freihandelsabkommen

Vierertreffen der Wirtschaftsminister aus Österreich, Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz in Basel

Basel (OTS/BMWFJ) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner zieht eine positive Bilanz des zweitägigen Vierertreffens in Basel mit seinen Amtskollegen Philipp Rösler aus Deutschland, Johann Schneider-Amman aus der Schweiz und Thomas Zwiefelhofer aus dem Fürstentum Liechtenstein. "Unsere Länder arbeiten gut zusammen und sind bei vielen Wirtschaftsdaten besser aufgestellt als Europa insgesamt. Dennoch sind wir uns einig, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten", betonte Mitterlehner am Samstag. "Um Arbeitsplätze und Know-how am Standort Europa zu sichern, müssen wir vor allem die Re-Industrialisierung forcieren. Wir brauchen eine neue Industriewelle, der Weg dorthin führt auch über mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung", nannte Mitterlehner eine zentrale Zukunftsaufgabe.

In diesem Zusammenhang ist die Energie- und Rohstoffpolitik wichtiger denn je: "Früher waren die Löhne der alles entscheidende Faktor der Standortpolitik, heute sind es zusätzlich auch die Energiepreise", so Mitterlehner. Im Zusammenhang mit der Energiewende besprach Mitterlehner mit Rösler und Schneider-Ammann den koordinierten Ausbau und Betrieb von Pumpspeichern, wozu es ein trilaterales Abkommen gibt. "In diesen Fragen müssen wir uns in Zukunft noch besser abstimmen. Wir brauchen Strom auch in den Zeiten, in denen der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint und setzen daher auf Pumpspeicher zur Produktion von Ausgleichsenergie. Damit stärken wir auch unsere Rolle als Energiedrehscheibe", bekräftigte Mitterlehner.

Darüber hinaus sprach sich Mitterlehner für den rascheren Abschluss von Freihandelsabkommen durch die Europäische Union aus, weil bisher oft zu lange verhandelt werde, und sprach sich so wie seine Ministerkollegen für den Abbau einschränkender Maßnahmen im Welthandel aus. "Wenn wir den Handel beflügeln, würde das Europa und der Welt gut tun. Gerade die Schweiz ist beim Abschluss ihrer eigenen Freihandelsabkommen oft schneller unterwegs als die EU und damit ein Vorbild", sagte Mitterlehner.

