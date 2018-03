ASFINAG: Mehr Sicherheit im Falle des Falles durch modernes Notrufsystem

Garantiert rasche Hilfe durch moderne Technik ist wesentliches Plus bei Unfall oder Panne

Wien (OTS) - Rasche Hilfe ist bei Pannen oder Unfällen auf Autobahnen unbezahlbar - speziell, wenn man sich auf dem Weg in den Urlaub befindet. Wenn kein Handy dabei ist, der Akku leer oder das Mobiltelefon defekt ist oder im Ausland nicht funktioniert, kann die Alarmierung der Hilfe problematisch werden. Ein österreichweit vernetztes Notrufsystem der ASFINAG garantiert jedoch auch in diesen Fällen rasche Hilfe und setzt dabei auf modernste Technik. Die Überwachungszentralen erhalten an sieben Tagen der Woche an 24 Stunden den genauen Standort des Notrufes und leiten die wichtigsten Hilfsmaßnahmen ein. Per Mausklick kann der Mitarbeiter in der Tunnelwarte sofortigen Kontakt mit den Autofahrern aufnehmen - über eine verbesserte Beschallung und über die Einsprache über das Autoradio (UKW Frequenz). "Mehr Sicherheit und Unterstützung, wenn Hilfe notwendig ist", bestätigt Bernd Datler, zuständiger Geschäftsführer der ASFINAG Maut Gmbh.

Durch ein weiter verbessertes und österreichweit vernetztes Notrufsystem sorgt die ASFINAG für mehr Sicherheit an Autobahnen, Schnellstraßen und in den Tunnelanlagen. "Rasche Hilfe bei Pannen oder Unfällen ist wesentlich und kann Leben retten. Aus diesem Grund stellt die ASFINAG den Kunden ein Notrufsystem der neuesten Generation zur Verfügung. Durch den Einsatz modernster Technik und einfacher Bedienbarkeit für die Operatoren in den Überwachungszentralen sorgen wir für ein noch rascheres Reagieren im Notfall und damit für mehr Sicherheit für unsere Kunden", sagt Bernd Datler. Bei Anrufen, die über die Notrufsäulen abgegeben werden, ist rasche Hilfe garantiert, da sie direkt in ASFINAG-Überwachungszentralen weitergeleitet werden, wo die Überwachung des gesamten ASFINAG Streckenbereiches 24 Stunden rund um die Uhr sichergestellt wird. Dort kann sofort festgestellt werden, wo sich der Anrufer genau befindet, das heißt, in welcher Fahrtrichtung die Panne oder der Unfall passiert ist. So können rasch Abschleppdienst oder Einsatzkräfte alamiert werden.

Das Notrufsystem der neuen Generation besteht aus rund 3.500 Notrufeinrichtungen in Tunnelanlagen und im Freiland. Im Freiland wurden von den 2.000 Notrufsäulen bislang bereits 550 Stück auf das neue System umgerüstet. Österreichweit sind am ASFINAG-Netz bereits zwei Zentralsysteme, alle neun Überwachungszentralen und insgesamt 15 Tunnelanlagen mit der neuen Technik ausgestattet wordenDie flächendeckende Umsetzung des neuen Notrufsystems wird noch bis etwa Mitte 2014 andauern.

Parallel zum neuen Notrufsystem verbessert die ASFINAG die Kommunikation bei Vorfällen im Tunnel. Die Beschallung innerhalb der Tunnelanlagen durch die Überwachungszentralen wurde technisch verbessert - die Möglichkeit der Kommunikation von Tunnelzentrale direkt in das Autoradio verbessert. Texte in Deutsch und neuerdings auch in Englisch weisen auf Unfälle oder Pannen hin und informieren über die wichtigen ersten Schritte für den Autofahrer im Falle des Falles.

Alle Tipps für eine sichere Fahrt auf asfinag.at

Größtmögliche Sicherheit, immer weniger Verkehrsbehinderungen und bestes Service auf Autobahnen und Schnellstraßen sind für die ASFINAG Programm: Jeder zweite Euro, den die ASFINAG investiert, fließt in die Verkehrssicherheit. Alles Wissenswerte und wichtige Infos rund um eine sichere Fahrt bietet die neue Broschüre "Ich komm sicher gut an - mit den ASFINAG Verkehrssicherheits-Tipps von A-Z". Gratis-Bestellmöglichkeit sowie viele weitere Tipps finden Sie auf www.asfinag.at!

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Alexander Holzedl

Pressesprecher

Mobil +43 (0)664 60108-18933

alexander.holzedl @ asfinag.at

www.asfinag.at