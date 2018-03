FPÖ: Deimek: ÖVP-Wohnbausprecher Singer schweigt zu Genossenschafts-Gagenkaisern

Wirksame Einkommensbegrenzungen sind überfällig

Wien (OTS) - Ausufernde Privilegien beschränken sich nicht auf Institutionen wie die Nationalbank. Die Managementetagen im gemeinnützigen Wohnbau scheinen teilweise kaum maßvoller zu agieren. Dies belegt der Pensionsskandal rund um den ehemaligen oberösterreichischen Wohnbaupotentaten Herbert Teuschl. Sein Abschied aus der Genossenschaft "gwb" wurde ihm mit satten 513.000 Euro versüßt. Für den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Gerhard Deimek ein "Skandal der Sonderklasse".

Vielerorts haben Mietpreise das sozial verträgliche Niveau weit überschritten. Wohnen droht zum Luxus zu werden. Ein reformierter gemeinnütziger Wohnbausektor könnte Abhilfe schaffen - die FPÖ präsentierte bereits ein Konzept. "Die Bundesregierung tritt bestenfalls auf die Bremse. Schließlich geht es um rotschwarze Futtertröge", konstatiert der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek. Auf Kosten der Bewohner und des Steuerzahlers solle ein kostspieliges Versorgungsparadies aufrechterhalten werden. Besonders bunt hat man es im Vorstand der gemeinnützigen "gwb" in Oberösterreich getrieben. Der mittlerweile pensionierte Geschäftsführer Herbert Teuschl durfte sich über eine Abfindung in Höhe von 513.000 Euro freuen. "Die Wohnbaufördertöpfe sind leer und Mieten zu hoch, dafür scheint in den Etagen mancher Gemeinnütziger Maßlosigkeit wie einst im Frankreich des Sonnenkönigs zu herrschen", kritisiert Deimek.

Die ÖVP hat in diesem Zusammenhang angekündigt, "Reformen ohne Denkverbote" diskutieren zu wollen. Allerdings bisher augenscheinlich ohne jegliches Ergebnis. "ÖVP-Wohnbausprecher Johann Singer hat bisher bemerkenswert wenig von sich hören lassen. Er scheint darauf zu setzen, dass die Menschen den Skandal vergessen", attestiert Deimek parteitaktisches Kalkül gegen Mieter und Bewohner. Angesichts einer drohenden Wahlniederlage mit "arbeitslosen" Abgeordneten als Folge scheinen Volkspartei und Sozialdemokratie ihr Schlaraffenland für Parteisoldaten und Günstlinge verteidigen zu wollen. Die Kosten werden jungen Menschen, Familien und Senioren "schamlos aufgebürdet". "Die Rechnung dafür werden Rot und Schwarz bei der kommenden Nationalratswahl präsentiert bekommen", ist sich Deimek sicher und kündigt weitere freiheitliche Initiativen im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus an.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at