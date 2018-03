ERZBERGRODEO XIX: Wintereinbruch am Berg aus Eisen sorgt für Unterbrechung des Generali Iron Road Prologs

Nach dem vorgestrigen Dauerregen legt der Wettergott noch einmal nach und taucht den Erzberg, die Prolog-Rennstrecke und die 1.500 Teilnehmer in unschuldiges Weiss

Eisenerz (OTS) - Tausende Teilnehmer, Begleitpersonen und Crew-Mitglieder konnten gestern Früh wohl ihren Augen nicht trauen. Als die "Kleinstadt Erzbergrodeo" am zweiten Renntag erwachte, war das komplette Areal mit einer zentimeterhohen Schneeschicht überzogen! Trotzdem konnte der erste Lauf des Generali Iron Road Prologs mit 45 Minuten Verspätung gestartet werden. KTM-Werksprofi Jonny Walker (UK) eröffnete den spektakulären Prologtag, ihm folgte dann die komplette Riege der weltweit besten Motorrad-Offroadathleten auf die verkürzte Strecke. Griffig, aber extrem selektiv. So beschrieben die ersten vom Berg zurückkehrenden Fahrer die Rennstrecke, die besonders im unteren Teil mit einigen tiefen Wasserlacken gespickt war.

Nach knapp 860 Fahrern musste der Prologlauf aber schließlich wegen schlechter Sicht aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. "Die Sicherheit jedes einzelnen Teilnehmers hat absoluten Vorrang, deshalb war der Rennabbruch für uns die einzig sinnvolle Alternative.", sagt Erzbergrodeo-Veranstalter Karl Katoch.

Am heutigen Samstag wird der Generali Iron Road Prolog dann ab 9:00 Uhr früh mit den noch nicht gestarteten 700 Teilnehmern fortgesetzt. Damit hat das gesamte Teilnehmerfeld eine gewertete Prologzeit, die über die Teilnahme am Erzbergrodeo-Highlight, dem Red Bull Hare Scramble am Sonntag entscheidet.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird das Red Bull Hare Scramble auch 2013 wieder live bei ServusTV zu sehen sein. 16 Live-Kameras und eine Helicam garantieren eine nahtlose Übertragung und hautnahe Einblicke in das Offroad-Spektakel. Bereits um

8:55 und 10 Uhr erfolgen zwei Vor-Ort-Einstiege, bevor das Rennen von 11 bis etwa 16:30 Uhr live und exklusiv übertragen wird. Im Internet kann das Red Bull Hare Scramble ebenfalls live mitverfolgt werden: www.redbull.com/erzbergrodeo. Weitere Infos unter www.servustv.com.

