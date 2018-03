Buchmayr: Studienplätze an Fachhochschulen ausbauen

Ausbauplan garantiert Investition in Jugend

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Nationalratsabgeordneter Harry Buchmayr sieht großen Nachholbedarf bei Studienplätzen in Fachhochschulen, denn auf "55.000 Studieninteressierte kommen nur 16.000 FH-Studienplätze". "Es fehlt an einem Konzept für den Ausbau", sagt der Abgeordnete am Samstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Ein solcher Ausbau sichere Arbeitsplätze und Perspektiven für junge Menschen. "Dazu kommt, dass die Ausbildung an Fachhochschulen praxisnäher ist und auch dezentral geschehen kann. Schon seit längerer Zeit fordere ich den Ausbau einer Fachhochschule im Innviertel, mit großer Unterstützung der Bevölkerung und der ansässigen Betriebe." ****

Durch die intensiven Gespräche mit dem Präsidenten der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz Helmut Holzinger weiß Buchmayr, der auch Mitglied im Wissenschaftsausschuss ist, um die Herausforderungen, denen die Fachhochschulen jetzt gegenüberstehen. Ohne eine entsprechende Erhöhung der Fördersätze pro Studienplatz von 7.000 auf 7.500 Euro könnten die Fachhochschulen die laufenden Preissteigerungen nicht abfangen. "Es wird dringend mehr Geld benötigt", fordert der Abgeordnete. Die letzte OECD-Studie zeige, dass Österreich mehr besser ausgebildete Menschen benötige.

Buchmayr pflichtet ganz SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl bei: "Der Ausbau von Fachhochschulen bedeutet den Ausbau von sozialer Gerechtigkeit. Denn gerade in Fachhochschulen ist die Durchmischung von sozial Schwächeren besser gegeben. Es gibt keine höhere Wertschöpfung als in die Jugend zu investieren." (Schluss) bj/kg

