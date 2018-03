NÖVOG: Monatsrückblick Mai 2013

30.05.2013: Wachaubahn - Fahrender Nobelheuriger mit perfekter Aussicht

St. Pölten (OTS) - Von Juni bis September wird jeden Donnerstagnachmittag und Samstagabend ein fahrender Nobelheuriger auf der Wachaubahn unterwegs sein. "Der Mix aus Nostalgieerlebnis gepaart mit der hohen Qualität des Essens und der herrlichen Aussicht auf die Wachau bringt unsere Fahrgäste dem Wachauer Lifestyle näher", schildert Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

http://www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88666

24.05.2013: Waldviertelbahn - die sanierte Dampflokomotive ist zurück

Die Dampflokomotive Mh1 (bisher 399.01) ist am 24. Mai 2013 nach der Generalsanierung in Deutschland wieder im Waldviertel eingetroffen. "400.000 Euro sind in die Sanierung geflossen", informiert Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

http://www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=88662

10.05.2013: Schneebergbahn - Neue Lichtzeichenanlage sorgt für mehr Sicherheit

Die Bahnhofsausfahrt der Schneebergbahn ist mit einer Lichtzeichenanlage gesichert worden. "Damit sorgen wir für mehr Sicherheit und können die Strecke der Schneebergbahn mit höherer Geschwindigkeit befahren", informiert Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

http://www.noevog.at/de/default.asp?tt=NOEVOG_R88&id=86487

Aktuelle Pressemeldungen finden Sie unter www.noevog.at/presse

Informationen

Informationen zu den Angeboten der NÖVOG erhalten Sie im Internet unter www.noevog.at oder telefonisch im NÖVOG Infocenter (täglich 7:00-17:30 Uhr) unter 02742/ 360 990-99.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Brigitta Pongratz - Leiterin Marktkommunikation NÖVOG

Telefon: +43/2742 360 990-13 - Mobil: +43/676 566 2413

Internet: www.noevog.at - www.facebook.com/noevog www.facebook.com/gemeindealpe