Eagle gewinnt zwei Technology Innovation Awards von FTF News

(PRN) - -- Eagle Data Management und Eagle Accounting werden von Branchenexperten zu Gewinnern gekürt

Boston (ots/PRNewswire) - Eagle Investment Systems LLC (Eagle), ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungstechnologien und eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von FTF News, einem Online-Newsletter, der weltweit eine interaktive Gemeinschaft für Wertpapierhandel und -geschäft anbietet, zum Gewinner zweier Preise für technologische Innovationen gewählt wurde. Eagle hat die Kategorie "Beste Lösung für den Käuferseitenbetrieb" für Eagle Accounting und die Kategorie "Beste Lösung für Unternehmensdatenmanagement" für Eagle Data Management gewonnen.

"FTF gratuliert allen Gewinnern und Finalisten der diesjährigen Technology Innovation Awards", erklärte Maureen Lowe, Präsidentin und Gründerin des Financial Technologies Forum, LLC. "Alle Nominierten haben Herausragendes zum Bereich Finanzdienstleistungen beigetragen. Der Wettbewerb war so hart wie nie zuvor und die Anzahl der Nominierten und der abgegebenen Stimmen so hoch wie nie. Doch es konnte in jeder Kategorie nur einen Gewinner geben."

Bei den Technology Innovation Awards von FTF News handelt es sich um eine jährliche Preisverleihung, bei der einflussreiche Beiträge von Einzelpersonen, Unternehmen sowie Technologien ausgezeichnet werden, die einen Bedeutendes für den nachbörslichen Betrieb der Finanzdienstleistungen geleistet haben und die Zukunft des Back- und Middle-Office mitgestalten.

"Für uns ist es eine Ehre, dass Experten und Kollegen aus der Branche die kontinuierlichen Innovationen von Eagle und unser konsequentes Bekenntnis zur Qualität und Erfolg wertschätzen", erklärte John Lehner, Präsident und CEO von Eagle. "Bei Eagle setzen wir uns dafür ein, unsere Kunden weltweit bei einem effizienten Vermögensaufbau zu unterstützen, und wir freuen uns sehr, für unsere Arbeit und das Engagement unserer Teams weltweit ausgezeichnet zu werden."

Die Nominierungsformulare wurden von Fachleuten vorgelegt und eine Jury aus Vordenkern der Branche erstellte eine Shortlist. Nach Bekanntgabe der Finalisten auf der Shortlist wählten Kunden, potenzielle Neukunden und Branchenkollegen den Gewinner. Alle FTF News-Abonnenten konnten sich an der Wahl beteiligen.

Eagle will mit seiner innovativen Portfolio-Verwaltungssuite und seinen Lösungen zur Investitionsrechnung und Leistungsbewertung Finanzeinrichtungen weltweit bei der effizienten Steigerung ihres Vermögens helfen; diese Lösungen werden über eine sichere private Cloud bereitgestellt: Eagle ACCESS((SM)()).



Eagle bietet seit 1989 vertrauenswürdige Lösungen und Dienstleistungen an, die für mehr Betriebseffizienz sorgen und Komplexität und Risiken mindern. Eagle Investment Systems LLC ist eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon. Weitere Informationen finden Sie auf www.eagleinvsys.com.

Der Vermögensdienstleistungsbereich von BNY Mellon unterstützt institutionelle Anleger auf den sich heute immer schneller entwickelnden Märkten, schützt ihr Vermögen und verbessert Management und Verwaltung der Kundeninvestitionen durch Dienstleistungen, die Daten aus der ganzen Welt verarbeiten, überwachen und messen. Wir nutzen unsere globale Präsenz und unsere lokale Fachkompetenz aus, um auf jeder Stufe des Investitionszyklus' Einsichten und Lösungen zu bieten.

BNY Mellon ist eine weltweit tätige Investitionsgesellschaft, die ihre Kunden über den gesamten Investitionszyklus hinweg bei der Verwaltung ihres Finanzvermögens unterstützt. Seien es Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen oder Einzelanleger, BNY Mellon sorgt für informationsgestützte Vermögensverwaltung und Investitionsdienstleistungen in 36 Ländern und auf mehr als 100 Märkten. Zum Stand vom 31. März 2013 hat BNY Mellon Vermögen im Wert von 26,3 Billionen USD verwahrt und Vermögen im Wert von 1,4 Billionen USD verwaltet. Kunden, die Investitionen tätigen, handeln, halten, verwalten, pflegen, verteilen oder umstrukturieren wollen, finden in BNY Mellon einen kompetenten Ansprechpartner. BNY Mellon ist die Unternehmensmarke von The Bank of New York Mellon Corporation . Weitere Informationen finden Sie unter www.bnymellon.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @BNYMellon.

