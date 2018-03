Kanzlertour 2013 (2) - Bundeskanzler Faymann: Beschäftigung muss für die Politik an erster Stelle stehen

Vorreiterrolle im Kampf gegen internationalen Steuerbetrug

Oberwart (OTS/SK) - Nach dem Besuch der Fachhochschule in Eisenstadt hat SPÖ-Vorsitzender, Bundeskanzler Werner Faymann seinen Burgenland-Besuch am Abend in Oberwart fortgesetzt. Vor mehr als 1.200 Besuchern in der Burgendlandhalle hob der Kanzler die Vorbildwirkung Österreichs für ganz Europa hervor. Österreich ist eines der Länder mit der geringsten Jugendarbeitslosigkeit und stabiler Konjunktur. Auf diesen Weg könne man stolz sein. "Das ist menschenwürdig, sozialdemokratisch und österreichisch", betonte Faymann. "Wir brauchen in Österreich und Europa eine Politik die auf die Ängste und Sorgen der Menschen Rücksicht nimmt, denn sonst ist der soziale Friede gefährdet. Politik hat alles danach auszurichten, dass Beschäftigung und Arbeitsplätze an erster Stelle stehen", sagte Faymann. So sorgen etwa Maßnahmen - insbesondere für junge Menschen -wie die Beschäftigungsgarantie dafür, "dass sich die Jugendlichen nicht nur selbst verwirklichen können, sondern es stärkt auch deren Selbstbewusstsein". ****

Auch im Kampf gegen internationalen Steuerbetrug nehme Österreich eine Vorreiterrolle ein. "Wir zerbrechen uns nicht wie andere den Kopf, was sich Steuerbetrüger denken, wir sorgen dafür, dass junge Leute Arbeit haben. Wir schützen die Arbeitnehmer und Pensionisten und verlangen einen gerechten Beitrag von Millionären und Banken. Das ist gerechte Politik", betonte Faymann. In Zeiten der Unsicherheit und der Sorge habe es die sozialdemokratisch geführte Bundesregierung geschafft, die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa vorweisen zu können. In diesem Zusammenhang betonte der Bundeskanzler auch die Wichtigkeit eines gesunden Europas für die österreichischen Arbeitsplätze und die heimische Wirtschaft.

"Wir wollen kein neoliberales Österreich oder Europa, keine weiteren Privatisierungen, wo einige reicher werden und die Mehrheit ärmer wird", betonte Bundeskanzler Faymann und verwies in diesem Zusammenhang auf die katastrophale Bilanz von Schwarz-Blau. "Wir verteidigen daher bei den kommenden Wahlen mit guten Kandidaten und einer Gesinnung, in der der Mensch im Mittelpunkt steht, ein Bildungs- und Gesundheitssystem, das für alle leistbar ist", so Faymann.

Im Anschluss an seine Rede nutzte Werner Faymann die Gelegenheit, um mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos wurde im Rahmen der Veranstaltung eine Geburtstagstorte überreicht. Die Kanzlertour wird Werner Faymann in den kommenden Monaten in alle österreichischen Bundesländer führen.

