TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel vom 1. Juni 2013 von Mario Zenhäusern - Trumpfkarte Europabrücke

INNSBRUCK (OTS) - Utl: 50 Jahre nach der Eröffnung der Europabrücke ist aus dem technischen Wunderwerk ein Symbol für die verfehlte Verkehrspolitik der Europäischen Union geworden. Die notwendige Sanierung eröffnet neuen Verhandlungsspielraum.

So schnell kann s gehen. Vor 50 Jahren, bei ihrer Eröffnung, galt die Europabrücke als technisches Wunderwerk. Sie war die höchste Brücke Europas und galt vielen als Tor in den Süden. Zu vielen. Denn die einfache Gleichung der damaligen Bundes- und Landespolitiker, dass Tourismus und Verkehr gleichbedeutend seien mit wirtschaftlichem Erfolg, wurde im Laufe der folgenden Jahrzehnte ad absurdum geführt. Sie kam, um eine vielstrapazierte Redewendung einmal ihrem eigentlichen Sinne nach zu verwenden, unter die Räder.

Vom Symbol der Neuzeit, des freien Europas und der europäischen Reisefreiheit bis zum Menetekel der europäischen Verkehrspolitik war es lediglich ein Katzensprung. Der Traum von der schnellsten und bequemsten Alpentransversale löste sich auf im Rauch der Abgase von Millionen Lastwagen und Autos, die fortan Jahr für Jahr im Nord-Süd-Verkehr durch Tirol rollten. Natürlich profitierte vom zunehmenden Verkehr auch Tirol: Tourismus und Wirtschaft boomten -aber zu welchem Preis? Entlang der Transitstrecke im Inn- und im Wipptal formierte sich schon früh der Widerstand gegen die ungebremste Blechlawine.

Die Europäische Union ließ und lässt nichts unversucht, diesen brodelnden Unmut zu stärken, indem sie zum Beispiel den freien Warenverkehr für wichtiger erachtet als die Gesundheit der Menschen in Tirol. Oder indem sie zwar den Brennerbasistunnel grundsätzlich begrüßt und auch finanziell kräftig unterstützt, sämtliche Begleitmaßnahmen aber torpediert. Und ohne diese Begleitmaßnahmen ist der Tunnel tatsächlich nur das, was Kritiker seit Jahren befürchten:

ein Milliardengrab.

In dieser angespannten Situation könnte die Europabrücke plötzlich eine zentrale Rolle spielen. 50 Jahre nach ihrer Errichtung gehört sie zwar noch nicht zum alten Eisen, aber die Asfinag-Techniker denken immer öfter und immer lauter über eine gründliche Sanierung nach. Das muss zwar nicht, könnte aber die Totalsperre der Brennerautobahn in diesem Bereich bedeuten. Zumindest wäre ein eingeschränkter Betrieb notwendig. Massive, längerfristige Beeinträchtigungen für den Transitverkehr wären die Folge.

Bisher hat Österreich alles vermieden, was den freien Warenaustausch innerhalb der EU hätte behindern können. Frei nach Karl Valentin -"Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." - wagte die Bundespolitik selten bis gar nie gegen die mächtige EU-Verkehrspolitik aufzubegehren. Vielleicht ändert sich das mit der Trumpfkarte Europabrücke in der Hinterhand.

