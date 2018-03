Neue Mitglieder in den Fraport-Aufsichtsrat gewählt / Aktionäre erhalten erneut Dividende von 1,25 Euro / Weimar als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt

Frankfurt (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Die Anteilseigner der Fraport AG haben bei der zwölften ordentlichen Hauptversammlung der Flughafenbetreiber-Gesellschaft den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angenommen und eine Dividende in Höhe von 1,25 Euro pro Aktie für das vergangene Geschäftsjahr beschlossen. Für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 war bereits jeweils der gleiche Betrag ausgezahlt worden. Insgesamt 1.361 Aktionäre und Aktionärsvertreter nahmen an der von Staatsminister a.D. Karlheinz Weimar geleiteten Versammlung in der Jahrhunderthalle in Frankfurt-Höchst teil.

Allen Mitgliedern des Fraport-Vorstands sowie des Aufsichtsrats wurde für das Geschäftsjahr 2012 durch die Anteilseigner Einzelentlastung erteilt. Darüber hinaus wählten die Aktionäre Kathrin Dahnke (Mitglied des Vorstands der Gildemeister AG) und Uwe Becker (Stadtkämmerer der Stadt Frankfurt am Main) zu neuen Mitgliedern des Kontrollgremiums. Erstmals zur Wahl standen auch Peter Feldmann (Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt) und Michael Odenwald (Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung), beide waren bereits im Jahr 2012 per gerichtlicher Bestellung in den Aufsichtsrat eingezogen.

Wiedergewählt wurden auch dessen Mitglieder Dr. Margarete Haase (Mitglied des Vorstands der Deutz AG), Jörg-Uwe Hahn (Hessischer Minister für Justiz, für Integration und Europa), Lothar Klemm (Hessischer Staatsminister a.D., Rechtsanwalt), Stefan Lauer (Mitglied des Vorstands der Deutschen Lufthansa AG), Karlheinz Weimar (Hessischer Staatsminister a.D., Landtagsabgeordneter) und Prof. Dr. Katja Windt (Professorin und Geschäftsführerin der Jacobs Universität Bremen).

Die Mitglieder des Aufsichtsrats bestätigten im Anschluss an die Hauptversammlung Karlheinz Weimar als Aufsichtsratsvorsitzenden der Fraport AG.

Hinweis für die Medien: Die Lebensläufe aller gewählten Damen und Herren stehen online auf der Fraport-Internetseite zur Verfügung:

http://ots.de/FtClJ

Rückfragen & Kontakt:

____________________________________________________________________



Honorarfreies Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie

unter: http://www.presseportal.de/pm/31522/2431273/

Weiteres honorarfreies Bildmaterial zum Flughafen Frankfurt und zur

Fraport AG steht im Internet unter www.fraport.de,

Menüpunkt "Presse", Unterpunkt "Bildarchiv" kostenlos zum Download

zur Verfügung.

Unter http://fraport.cms-gomex.com bieten wir für Fernsehredaktionen

außerdem kostenloses Footage-Material zum Download an.

____________________________________________________________________



Fraport AG

Mike Peter Schweitzer

Unternehmenskommunikation

Pressesprecher

60547 Frankfurt am Main



Telefon +49 69 690-70555

m.schweitzer @ fraport.de

www.fraport.de