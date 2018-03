Kanzlertour 2013 (1) - Bundeskanzler Faymann für mehr Tempo beim Lehrerdienstrecht

Bildung wichtig für Wohlstand des Landes - Jugendarbeitslosigkeit weiter bekämpfen

Eisenstadt (OTS/SK) - Das Burgenland ist die dritte Station der Kanzlertour 2013 "Fürs Land. Durchs Land." von Bundeskanzler Werner Faymann. Am Programm stand am Nachmittag unter anderem ein Besuch der Fachhochschule in Eisenstadt, den der Kanzler auch für eine Diskussion mit Studierenden nutzte. Im Zuge der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz mit Landeshauptmann Hans Niessl unterstrich Faymann, wie notwendig es sei, beim neuen Lehrerdienstrecht noch in dieser Legislaturperiode zu Ergebnissen zu kommen. "Es geht darum, respektvoll und auf Augenhöhe zu verhandeln, um zu einer Einigung zu gelangen", appellierte der Kanzler an die Beteiligten. Sollte bis Mitte, Ende Juni keine Einigung zustande kommen, werde die Regierungsspitze eingreifen. Faymann verwies auch auf die Möglichkeit, entsprechende Rahmenbedingungen auf gesetzlichem Wege zu beschließen. ****

In diesem Zusammenhang stellte Werner Faymann noch einmal klar, dass es um zeitgemäße Dienstverträge für neue Lehrerinnen und Lehrer gehe. Finanzielle Kürzungen seien dabei - im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern - keine vorgesehen. Notwendig sei lediglich ein Mehr an Arbeitszeit in der Schule, für das auch die entsprechenden räumlichen und infrastrukturellen Vorkehrungen getroffen werden können.

Im Rahmen des Besuches der FH Burgenland nahm der Bundeskanzler auch auf die österreichische und europäische Wirtschaftslage Bezug. Oberstes Ziel sei die faire Beteiligung des Bankensektors und der Millionäre zur Beseitigung der Auswirkungen der Finanzkrise. "Die Verlängerung der Bankenabgabe ist ein gutes Mittel, um einen gerechten Beitrag des Bankensektors zu leisten und allemal besser, als Arbeitnehmer, Familien und Pensionisten mit Sparpaketen zu belasten", betonte Faymann.

In der vorangegangenen Diskussion mit rund 300 Studierenden der Studienrichtung Internationale Wirtschaftsbeziehungen hob Faymann den hohen Stellenwert von Bildung und Ausbildung hervor. "Besonders die FH Burgenland, wo circa 99 Prozent aller Absolventen einen Arbeitsplatz finden, ist ein gutes Beispiel für ein gut funktionierendes Bildungssystem." Dass Österreich eines der Länder mit der geringsten Jugendarbeitslosigkeit ist, sei nicht selbstverständlich. "Hier steuern wir z.B. mit der Ausbildungsgarantie für Jugendliche entgegen." Das sei Politik mit sozialdemokratischer Handschrift.

Die Kanzlertour 2013 führt den Kanzler in den kommenden Wochen und Monaten in alle neun Bundesländer. Am Abend wird der Tourtag in Oberwart fortgesetzt. (Forts.) mis/bj

