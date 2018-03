FPK-LPO Ragger: Hypo-Verkauf wirft Fragen auf

Bleibt Landeshaftung von einer Milliarde und was passiert mit Mitarbeitern?

Klagenfurt (OTS) - Viele offene Fragen sieht FPK-Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger im Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf der Hypobank Österreich an die Anadi Financial Holding des Briten Sanjeev Kanoria. "Nach dem, was bisher bekannt ist, sehe ich nur Vorteile beim Käufer. Er erwirbt die Bank um den halben Buchwert und von irgendwelchen Garantien ist leider keine Rede".

Für Ragger ist unverständlich, dass unter diesen Bedingungen 100 Prozent der Aktien der Bank abgegeben werden und nicht zumindest eine Sperrminorität bei der Republik bzw. dem Land Kärnten verbleibt. Er fordert Aufklärung darüber, ob die Haftung des Landes für die Österreich-Bank in Höhe von knapp einer Milliarde Euro weiter besteht und ob zumindest eine Garantie für die rund 400 Arbeitsplätze ausverhandelt worden ist. "Hier ist Landeshauptmann Peter Kaiser gefordert", betont Ragger.

Kärnten sei der größte Kunde der Hypo Österreich und wenn das Land weiterhin als Haftungsträger eingebunden ist, müsse ein Mitspracherecht bestehen. Das sollte vor allem in Interesse der Mitarbeiter genutzt werden. "Die Öffentlichkeit sollte auch informiert werden, wie groß das headquarter in Kärnten sein wird und welche Spielräume für Kärntner Hypo-Vertreter bleiben werden. Derzeit entsteht der Eindruck eines überstürzten Verkaufes hinter verschlossenen Türen, bei dem Kärnten finanziell massiv involviert ist, ohne dass es mitreden darf", kritisierte Ragger abschließend.

