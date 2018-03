"Pressestunde" mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache

Am 2. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Nach der Niederlagen-Serie in Niederösterreich, Kärnten und Tirol setzt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Nationalratswahlkampf wieder auf das Ausländerthema. In einem freiheitlichen Handbuch werden Zuwanderer unter anderem für hohe Kriminalität und Arbeitslosigkeit verantwortlich gemacht. Wie will Strache die EU-kritischen Wähler bei der Stange halten, um die auch sein Konkurrent Frank Stronach wirbt? Was hält er von den als hetzerisch bezeichneten Postings auf einer Website aus dem Umfeld des Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf, gegen die die Parlamentsdirektion nun Anzeige erstattet hat? Und wie will er seine Ankündigung umsetzen, Bundeskanzler zu werden?

Die Fragen in der "Pressestunde" am Sonntag, dem 2. Juni 2013, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Alexandra Föderl-Schmid

"Der Standard"

und

Hans Bürger

ORF

