Kopf: Einsparungen sind keine Ausrede für Einhalten des ORF- Programmauftrages

Mehr als 20 Millionen Euro an Einsparungspotential scheint möglich – Mit dem Abschieben der Verantwortung macht es sich ORF- Management zu leicht

Wien, 31. Mai 2013 (ÖVP-PK) Die Sparabsicht des ORF sei ein positives Signal, so ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf zur laufenden ORF-Budgetklausur. Dennoch: "Das Einsparungspotential muss sorgsam erhoben werden, gleichzeitig muss der ORF seinen Programmauftrag einhalten", so Kopf und weiter: "Ein Einsparungspotential von mehr als 20 Millionen Euro scheint laut der externen Beraterfirma Boston Consulting IN VERWALTUNG UND TECHNIK möglich. Und wenn das ORF-Management meint, dass der Spardruck am abnehmenden Publikumszuspruch schuld ist, machen sie sich die Sache zu

einfach." Die Boston Consulting Group, das vom ORF hinzugezogene Beratungsunternehmen, habe der ORF-Führung richtigerweise ins Stammbuch geschrieben, dass "die Gebührenlegitimation nur durch Content-Leadership in Information, Kultur und österreichischer Unterhaltung" aufrechterhalten werden könnte. "Wenn Boston Consulting schon ohne konkrete Untersuchung ein

Einsparungspotential von 20 Millionen Euro vermutet, darf sogar von einem größeren Potential ausgegangen werden. Der ORF ist im Sinne der zigtausenden Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler verpflichtet, Einsparungspotentiale sorgsam zu erheben und sich nicht hinter Ausreden zu verstecken. In Sparzeiten geht es um die beste Lösung für alle Beteiligten", so der ÖVP-Klubobmann abschließend. ****

