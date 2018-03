"Sport am Sonntag": Alles Fußball

Am 2. Juni um 18.00 Uhr in ORF eins mit Teamchef Koller als Studiogast

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 2. Juni 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins mit einer ausführlichen Vorschau auf das WM-Qualifikationsspiel Österreich - Schweden, das ORF eins am 7. Juni um 20.15 Uhr live zeigt.

Live-Gäste: Marcel Koller, Christian Fuchs und Heinz Lindner

Porträt Zlatan Ibrahimovic

Österreich gegen Schweden - ein historisches Duell

Deutsches Cupfinale als Österreicher-Duell: Bayern - Stuttgart

England-Legionär Andreas Weimann im Porträt

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar. Wer die Sendung "Sport am Sonntag" live im Studio mitverfolgen möchte kann sich dafür unter tickets @ orf.at anmelden bzw. unter tickets.ORF.at informieren.

