"Thema" am 3. Juni: Dauerregen - Alarmstufe Rot

Außerdem: Teenagermütter - Baby statt Party und zu Besuch bei Marc Pircher

Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 3. Juni 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Dauerregen - Alarmstufe Rot

In Westösterreich droht ein Hochwasser, wie es nur alle 50 Jahre vorkommt. Die ersten Häuser mussten bereits geräumt werden, die erste Mure ist schon abgegangen, glücklicherweise in unbewohntem Gebiet. Am Bodensee, im Rheintal und im Bregenzerwald sollen bis Sonntag 150 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. So viel wie sonst in einem ganzen Monat. Von Vorarlberg bis ins Salzkammergut sind Einsatzkräfte und Helfer in Alarmbereitschaft. Die Notfallpläne liegen auf den Tischen, die Hydrologen werden zur wichtigsten Auskunftsstelle für die Einsatzleiter. "Das Potenzial für ein schweres Ereignis ist sehr hoch", sagt Hans Wiesenegger vom hydrografischen Dienst Salzburg. "Denn durch die warmen Temperaturen in höheren Lagen wird hauptsächlich Regen und nicht Schnee fallen". Markus Stachl war für "Thema" im Katastrophengebiet unterwegs.

Teenagermütter - Baby statt Party

Jana ist 15 und hochschwanger. Die Geburt ihres kleinen Sohnes wird in den nächsten Wochen erwartet. Auch Lena und Alex bekommen ihr erstes Baby. Sie ist 15, er 17 Jahre alt. Marius und Lisa sind seit drei Monaten Eltern eines gesunden Mädchens. Beide sind gerade 16 Jahre alt geworden. Kommt es zu einer Schwangerschaft im Teenageralter ändert sich vor allem das Leben der jungen Mutter radikal. Statt Party und Schule stehen plötzlich Baby und Familienorganisation auf dem Plan. Janas Freund Markus hat sich bereits bei der Verkündung der Vaterschaft aus dem Staub gemacht. Für die 15-Jährige ist das eine Katastrophe. Die Vorfreude auf das Baby ist gering. Sie fühlt sich allein gelassen und sucht Halt bei ihren Eltern. Lena geht es besser: Ihr Freund Alex steht ihr zur Seite. Die beiden sind fest entschlossen, allen Schwierigkeiten zu trotzen und eine kleine glückliche Familie zu werden. Sie wohnen bereits zusammen: in Lenas Kinderzimmer. Andrea Zeidler besucht für "Thema" drei Teenager-Paare in unterschiedlichen Phasen der Schwangerschaft und spricht mit deren Eltern, mit Hebammen und Ärzten über Kinder, die Kinder bekommen.

Schlagerstar Marc Pircher - hinter den Kulissen der Hitfabrik

Man liebt sie oder man lehnt sie kategorisch ab: Beim Thema Volksmusik scheiden sich die Geister. Doch Bierzelte, Landdiscos und die Kassen sind voll. "Zuerst kommt die Mafia, dann kommt die Prostitution und dann kommen wir", gesteht Schlagerstar Marc Pircher in einem Moment der Verzweiflung im neuen Kinodokumentarfilm "Schlagerstar". Die beiden Filmemacher Marco Antoniazzi und Gregor Stadlober haben Marc Pircher ein Jahr lang begleitet. Herausgekommen ist ein unverfälschtes Bild der harten Arbeitsrealität eines Stars der volkstümlichen Musik. Wer ist der Mensch dahinter? Johannes Schubert hat Marc Pircher an einem seiner wenigen freien Tage zu Hause im Zillertal besucht.

