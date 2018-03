EANS-Adhoc: Hypo Alpe-Adria-Bank AG / Verkauf der HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Fusion/Übernahme/Beteiligung

31.05.2013

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Alleinaktionärin der HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG und Anadi Financial Holdings Pte. Ltd. haben heute in Wien einen Vertrag über den Verkauf sämtlicher Aktien an der HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG unterzeichnet. Der Aktienkaufvertrag unterliegt noch mehreren Closing-Bedingungen, insbesondere der Bewilligung durch die Finanzmarktaufsicht. Der Kaufpreis beträgt, nach Maßgabe der Bestimmungen im Purchase Agreement, EUR 65,5 Mio. Die Anadi Financial Holdings Pte. Ltd. steht im wirtschaftlichen Alleineigentum von Dr. Sanjeev Kanoria.

Emittent:

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

Domgasse 5

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

ISIN:

AT0000112370, AT0000A0G3X4, AT0000A0G3Y2, AT0000A0UMM8

Branche:

Banken

Börsen:

Geregelter Freiverkehr der Wiener Börse

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Hypo Alpe-Adria-Bank AG Domgasse 5 A-9020 Klagenfurt Telefon: +43 (0)50202 FAX: +43 (0)50202 3000 Email: austria @ hypo-alpe-adria.com WWW: www.hypo-alpe-adria.at Branche: Banken ISIN: - Indizes: Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis:

Hypo Alpe-Adria-Bank International AG

Mag. Nikola Donig

Telefon: +43 (0)50202-3465

nikola.donig@hypo-alpe-adria.com