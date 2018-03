Team Stronach zum Kassasturz: "Märchenstunde geht zu Ende!"

Koalition sorgt beim Lieblingsprojekt Kassasturz für eine Farce

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - Dem Team Stronach liegen interne Informationen vor, wonach der oft zitierte Kassasturz der Koalition vom Tisch ist und nicht durchgeführt werden kann. "Die in den letzten Wochen so hochgelobte neue Koalition droht schon beim ersten nennenswerten Projekt - dem Kassasturz - grundlegend zu scheitern. Der Kassasturz entpuppt sich als zu schwierige Aufgabe für die politisch Verantwortlichen, das verbreitete sich heute auch wie ein Lauffeuer im Regierungsgebäude. "Wenn schon der Kassasturz nicht geschafft wird, wie soll dann erst ein ordentliches Budget jemals erstellt werden", fragt sich das Team Stronach in einer ersten Stellungnahme.

Die Koalition knüpfte bis dato auch noch so kleine Projekte an das Ergebnis des Kassasturzes: Wenn es jetzt nicht einmal irgendein Resultat gibt, besteht die Gefahr, dass das Land aus dem aktuellen Zustand der Dauerlähmung und des Stillstandes in allen wichtigen Sachbereichen gar nicht mehr herauskommt. Der medial so gern erwähnte Kassasturz kann ab sofort nicht mehr über die Ideen-, Konzept- und Mutlosigkeit der neuen Koalition hinwegtäuschen. Zudem sollte es die Regierung nachdenklich stimmen, wenn sich weder der Landes- noch der Bundesrechnungshof an diesem Märchenprojekt beteiligen wollen.

"Es gilt zu hinterfragen, warum die ÖVP ihre Kontakte zur Bundespartei wieder einmal nicht nutzen konnte, um einen Bediensteten des schwarzen Finanzministeriums zur Prüfung der Landesfinanzen nach Kärnten zu entsenden", sagt Team Stronach-Landesparteiobmann Landesrat Gerhard Köfer. "Wir bieten Landeshauptmann Peter Kaiser und seiner Finanzreferentin Gaby Schaunig Soforthilfe an und erklären uns bereit, dass das Zahlenwerk der Regierung durch unser hochrangig besetztes Expertenteam geprüft wird und somit ein Blitzkassasturz vorleget werden kann", schließt Köfer.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher Team Stronach

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ teamstronach.at