Karas: Greenpeace soll Kampagne gegen Rübig einstellen

ÖVP-Delegationsleiter: "Kritische Auseinandersetzungen jederzeit, Unterstellungen nein"

Brüssel, 31. Mai 2013 (OTS) "Greenpeace soll die Kampagne gegen Paul Rübig einstellen. Die Vorwürfe gegen ihn sind haltlos", so der Leiter der ÖVP-Delegation und Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, heute in Brüssel: "In dem abgestimmten Text kommt das Wort 'technologieneutral' gar nicht vor. Wenn Greenpeace die Debatte im Europäischen Parlament in den letzten Monaten mitverfolgt hätte, wäre ihnen klar, dass der Einsatz der ÖVP im Europäischen Parlament gemeinsam mit SPÖ und Grünen für mehr erneuerbare Energien und gegen Atomkraft in Europa nie in Frage stand", erklärt Karas. "Ich stehe für kritische Auseinandersetzungen zum Thema jederzeit zur Verfügung, aber nicht für Unterstellungen", so der Vizepräsident des EU-Parlaments.

