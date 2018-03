"Die große Burgenland Tour" - Tag 6: Von Rohr nach Güssing

Eisenstadt (OTS) - Auch am fünften Tag der "großen Burgenland Tour" mussten die Wanderer mit dem Regen zurechtkommen. Beim Start in Deutsch Schützen regnete es stark, den Wandersleuten machte das schlechte Wetter jedoch nichts aus. Im Laufe des Vormittages hatte der Regen nachgelassen und am Nachmittag ging es halbwegs trocken Richtung Moschendorf. Die heutige Etappe führte durch idyllische Weinberge im Südburgenland und der Wein hat im Lauf des Tages immer wieder eine Rolle gespielt. Unter anderem im Weinarchiv Bildein und zum Abschluss im Weinmuseum Moschendorf.

Am Samstag, dem sechsten und vorletzten Tag der "großen Burgenland Tour", führt die Route durch den Bezirk Güssing.

Die Wanderroute: Rohr - Güssing

Treffpunkt ist um 8.00 Uhr bei der Kirche in Rohr. Nach einem zünftigen Frühstück geht es um 9.00 Uhr los in Richtung Moor von Rohr, das als größtes Niedermoor im pannonischen Raum gilt. Über das Apfeldorf Kukmirn, wo eine Labestation auf die Wanderer wartet, führt der Weg ins Freilichtmuseum Gerersdorf. Dort können viele alte Bauernhäuser besichtigt werden. Nach einem Kesselgulasch vom Zickentaler Moorochsen, der im Naturschutzgebiet "Auwiesen Zickenbachtal" beheimatet ist und zur Genussregion Burgenland gehört, geht's weiter nach Steingraben. Von dort haben die Wandersleute schon einen wunderbaren Blick auf die Burg Güssing, wo die Tagesetappe bei einem Mittelalterfest mit Minnesängern und mittelalterlichen Tänzen endet.

Das Programm im Detail:

8.00 - 9.00 Uhr: Treffpunkt Rohr/Bgld, Kirche/Moorgarten; Schwerpunkt: Zickentaler Moorochse; Angebot: Moorspitz, Kräuteraufstrich, Moorochsenschinken; Programm: Moorwanderung mit Moorbegleiter;

ca. 10.30 Uhr: Kukmirn - Labestation beim Apfellehrpfad; Schwerpunkt:

Kukmirner Apfel; Angebot: Kukmirner Apfelstrudel, Kürbisaufstrichbrötchen, Kaffee, Äpfel, Fruchtsäfte; Programm:

Führung Apfellehrpfad, Schnaps- und Likörverkostung, Musikempfang Quartett MV Neusiedl/Güssing

12.30 - 14.00 Uhr: Freilichtmuseum Gerersdorf, Handwerk; Schwerpunkt:

Lebendes Museum; Angebot: Strudelbuffet & Kesselgulasch vom Moorochsen, Fruchtsäfte, Kaffee; Programm: Harmonika-Musik, Führungen durch das Museum, Schauschmiede

ca. 16.00 Uhr: Labestation Steingraben; Aufstriche & Bier; Programm:

Musikempfang

17.30 Uhr: Burg Güssing (Uhudler, Ökoenergie, Kultur: Blutgericht, Güssinger Kultursommer); Schwerpunkt: Mittelalterfest und Blutgericht; Angebot: Wildgulasch & Grillspezialitäten, Uhudlerverein; Programm: Empfang durch Stadtwache, Minnesänger, mittelalterlicher Tanz, Blutgericht

"Die große Burgenland Tour" in TV, Radio und auf http://burgenland.ORF.at

Was sich auf der Strecke abspielt und wie es den Wanderern geht, das erfahren die ZuhörerInnen bzw. ZuseherInnen, wie schon in den vergangenen Tagen, laufend im Programm von Radio Burgenland und am Abend in "Burgenland heute" um 19.00 Uhr in ORF 2.

Im Internet unter burgenland.ORF.at gibt es täglich die neuesten Infos von der Strecke mit vielen Fotos.

"Die große Burgenland Tour" ist eine Publikumswanderung des ORF Burgenland in Kooperation mit der Burgenländischen Volkszeitung (BVZ) und Energie Burgenland und führt vom 27. Mai bis 2. Juni 2013 durch alle sieben Bezirke des Landes.

