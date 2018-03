Sharyn Gol JSC (MSE: SHG; Bloomberg-Code: SHG MO) gibt Erhalt der geprüften IFRS-Bilanzen für 2012 von EY Mongolia bekannt

Ulan-bator, Mongolei (ots/PRNewswire) - Sharyn Gol (MSE: SHG; Bloomberg-Code: SHG MO) freut sich bekannt geben zu können, dass seine Bilanzen für 2012 und 2011 sowie ein Abschlussbericht für 2010 von Ernst & Young Mongolia Audit LLC (EYM) uneingeschränkt bestätigt wurden. Sharyn Gol nimmt an, das einzige an der mongolischen Börse (Mongolian Stock Exchange, MSE) gehandelte Unternehmen zu sein, dessen Finanzberichte bereits seit drei Jahren von einer mongolischen Tochterfirma des drittgrößten internationalen Wirtschaftsprüfungsunternehmens mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen wurden. CEO Graham Chapman sagte dazu: "Die uneingeschränkt bestätigten Finanzberichte zeigen, dass Sharyn Gol in seinem Bestreben, seine Ergebnisse korrekt, transparent und unter Beachtung internationaler Rechnungslegungsvorschriften zu veröffentlichen, erfolgreich war."

Darüber hinaus freut sich Sharyn Gol, die Berufung von Kenneth Farrell in den Vorstand bekannt geben zu können. Kenneth Farrell ist CEO von Bumi Resources Minerals, dem größten börsennotierten Mineralunternehmen in Indonesien. Außerdem gehört er zu den geschäftsführenden Direktoren von Indonesiens größtem öffentlich gehandelten Kohlebergbauunternehmen Bumi Resources. Vor seinem Wechsel zu Bumi Resources im Jahr 2002 war Farrell 21 Jahre lang bei BHP Billiton beschäftigt, wo er unterschiedliche leitende Positionen und Managementposten in den für Eisenerz, Logistik, Mangan und Kohle zuständigen Geschäftsbereichen bekleidete. Er ist Mitglied des australischen Berufsverbandes Institution of Engineers, des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und Fellow des Australian Institute of Company Directors.

Sharyn Gol hat seinen Sitz im Norden von Ulan-Bator in der Mongolei und ist ein führender Hersteller hochwertiger Kraftwerkskohle, der seine Erzeugnisse an staatliche Stromerzeuger, lokale Zementfabriken und andere Kunden aus dem Groß- und Einzelhandelsbereich vertreibt.

