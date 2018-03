Stronach/Lugar: Ohne Sonntagsblockade hätte Daily eine Chance gehabt!

Gewerkschaften brüsten sich mit Sozialplan, den sie mitverursacht haben

Wien (OTS) - "Die Blockadepolitik der Gewerkschaft in Österreich wirkt wie ein Bremsklotz auf jeden Versuch, dass kleine und mittelständische Unternehmen in Österreich mehr Chancen erhalten. Da kommt jemand wie Dayli-Chef Haberleitner mit einem innovativen Konzept und schon werden ihm von Gewerkschaften und Sozialpartnern Steine in den Weg gelegt. Traurige Konsequenz ist der drohende Verlust von 560 Arbeitsplätzen bei Daily", zeigt sich Team Stronach Klubobmann Robert Lugar empört.

Anstatt 700 neue Arbeitsplätze zu schaffen, brüste sich GPA-Chef Proyer nun damit, über eine Stiftung einen Sozialplan für die Mitarbeiter der 180 vor der Schließung stehenden Filialen vorbereitet zu haben. "Die Gewerkschaft bejubelt ihren Sozialplan, der ohne sie gar nicht notwendig gewesen wäre", so Lugar.

"Wann realisieren endlich auch die Gewerkschaften, dass es fünf vor zwölf ist und das beginnende Handelssterben von einstigen Größen wie Niedermeyer nur der Anfang vom Ende ist", kritisiert Lugar.

