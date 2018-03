BZÖ-Dolinschek zu Obernosterer: Aufruf zu Beschränkung bei Plakaten späte Alibiaktion

Klagenfurt (OTS) - "Für sinnvolle Gespräche zu Wahlkampf-Abkommen ist das BZÖ jederzeit bereit", kommentierte der geschäftsführende Kärntner Bündnisobmann NAbg. Sigisbert Dolinschek die gestrige Aussage Obernosterers, er werde zu Parteiengesprächen über eine Beschränkung bei Plakaten im Nationalratswahlkampf einladen, würde sich aber keine Bereitschaft der anderen Parteien erwarten.

"Ich darf Herrn Obernosterer in diesem Zusammenhang allerdings darauf hinweisen, dass das BZÖ als einzige Partei immer gegen die Erhöhung der Parteienförderung angekämpft hat. Der Landtagswahlkampf des BZÖ hat den Kärntner Steuerzahlern keine Cent gekostet, denn das BZÖ unter Josef Bucher ist die einzige Partei, die für den Landtagswahlkampf keinen Cent aus der erhöhten Parteienförderung in Kärnten bekommen hat - eine Erhöhung, bei der übrigens auch die Partei des Herrn Obernosterers mitgestimmt hat", kritisierte Dolinschek. "Wenn Herr Obernosterer jetzt wieder einmal versucht, der Bevölkerung mit dieser Ankündigung Sand in die Augen zu streuen um glauben zu machen, dass durch einen Plakatverzicht letztlich Steuergeld eingespart werde, wie es ÖVP und SPÖ bereits im Kärntner Landtagswahlkampf versucht haben, dann ist das eine glatte Irreführung der Bevölkerung. Diese Parteien geben nämlich gleich viel Geld aus wie die anderen Parteien, mit dem einzigen Unterschied, dass sie es statt in Plakate in Inserate und andere Werbeformen stecken", so Dolinschek zur duchschaubaren Alibiaktion des Kärntner ÖVP-Parteiobmanns.

