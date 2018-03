Super Postler: Gewinnspiel-Sieger erhielten Ihre Autos

Drei Opel Adam gehen nach Oberösterreich, Niederösterreich und in die Steiermark

Wien (OTS) - Mit ihren Stimmen halfen sie mit, Österreichs Super Postler zu ermitteln, jetzt wurden sie dafür reich belohnt: Christine Weiss, Herbert Hummel und Manuela Magerl, für die ihre Schwester den stolzen Siegespreis entgegen nahm, konnten sich über jeweils einen brandneuen Opel Adam - natürlich in sonnigem Postgelb - freuen. Rechtzeitig vor dem Wochenende nahmen sie in der Unternehmenszentrale der Post in Wien-Erdberg ihre Autoschlüssel entgegen und konnten so mit ihren neuen Flitzern gleich ausgiebig ihre ersten Runden drehen.

Über die Super Postler

Bis Ende April konnten Kunden und Postmitarbeiter mit Wahlkarten oder über das Internet für die Super Postler stimmen. Gewählt wurde in drei Kategorien (Zustellung, Filiale und Produktion), insgesamt wurden 431.392 Stimmen österreichweit abgegeben.

