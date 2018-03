Der Serienmontag in ORF eins wird ab 3. Juni "Unforgettable"

Die Ermittlerin mit dem außergewöhnlichen Gedächtnis: Start des Drama-Krimiserienhits mit Poppy Montgomery

Wien (OTS) - Als Special Agent Samantha Spade spürt sie in der Erfolgsserie "Without A Trace" (jeweils Mittwoch um ca. 22.40 und 23.25 Uhr in ORF eins) verschwundene Personen auf. Nun ist die australische Schauspielerin Poppy Montgomery ab Montag, dem 3. Juni 2013, um 22.45 Uhr auch Star des brandneuen Drama-Krimiserienhits "Unforgettable", der ab diesem Tag auf dem Serienmontags-Programm von ORF eins steht. "Unforgettable" ist für Montgomery alias Detective Carrie Wells jedes einzelne Detail ihres Lebens - denn sie hat ein außergewöhnliches Erinnerungsvermögen. Wells, deren episodisches Gedächtnis außergewöhnlich stark entwickelt ist, kann sich an alles erinnern, was sie je gesehen hat. Das macht sie zum perfekten Cop -doch das hyperthymestisches Syndrom (so der medizinische Ausdruck für diese Fähigkeit) ist auch eine große Belastung. Und so scheitert die Starermittlerin an sich selbst, quittiert ihren Job und verlässt ihren (Lebens-)Partner. Besonders eines nagt seit Jahren an Wells:

Sie kann sich an keine Details der Ermordung ihrer älteren Schwester erinnern - obwohl sie als Kind Zeugin war. Jahre später wird Carrie durch einen Mord in ihrer Nachbarschaft von ihrer Vergangenheit eingeholt und muss sich ihrer Fähigkeit erneut stellen - so schmerzlich es ist. Denn vor Carries geistigem Auge erscheint immer wieder der Tag, an dem ihre Schwester sterben musste. Doch der Mann, den sie sieht, ist stets ohne Gesicht.

In weiteren Rollen sind u. a. Michael Gaston, Kevin Rankin und Daya Vaidya zu sehen. Die Serie basiert auf der 2008 erschienenen Kurzgeschichte "The Rememberer" von J. Robert Lennon. "Kein Vergessen" ist auch gleich zum Serienauftakt angesagt.

Poppy Montgomery: "Ich hätte diese Fähigkeit gerne mal einen Tag lang."

Ob es Fluch oder Segen ist, ein absolut autobiografisches Gedächtnis zu haben? "Aufgrund der Gespräche, die ich mit Marilu (Anm.: eine der sechs Personen in den USA mit dem hyperthymestischen Syndrom) geführt habe, wäre ich gerne betroffen", so Hauptdarstellerin Poppy Montgomery. "Ich denke, es hängt immer von der Person ab. Sie ist so positiv und in ihrem Fall ist es wirklich ein Geschenk. Sie hat so viel Energie und ist einfach etwas ganz Besonderes. Aber andererseits geht es anderen Betroffenen nicht so, sie haben mehr Probleme und es geht ihnen schlecht. Ich bin hin und her gerissen. Ich hätte diese Fähigkeit gerne mal einen Tag lang, um auszuprobieren, wie es ist."

Über ihre Rolle der Carrie Wells meint die australische Schauspielerin: "Ich wollte alles anders machen als bei meiner Rolle Samantha Spade in 'Without a Trace'. Deswegen habe ich jetzt auch rote Haare. Am Anfang, im Pilot, war Carrie ja keine Polizistin. Sie hatte die Strafverfolgungseinheit verlassen. Sie war mit Glücksspiel in illegalen Casinos beschäftigt und lebte ziemlich isoliert vom Rest der Welt. Ich finde es besonders interessant, wie sie das Ganze viel lockerer angeht, als sie zur Polizei zurückkommt. Sie fügt sich den Regeln dieser Welt im Prinzip nicht mehr, sie trägt keine Uniform und das wird sich auch nicht ändern. Sie werden mich nicht plötzlich wieder zugeknöpft und als Teil des Teams erleben. Carrie sondert sich gewissermaßen ab - und das gefällt mir. Ich mag, dass sie eine einsame Wölfin und wagemutig ist. Carrie ist nicht nur ein Cop, sie hat diese spezielle Fähigkeit, bei der sie sich an alles erinnern kann und ist wie ein Superheld. Ich darf alle möglichen Stunts machen und: ich liebe es. Ich springe auf Autos und ich fange die 'Bad Guys'. Es macht wirklich sehr viel Spaß."

Mehr zum Inhalt der Auftaktfolge "Kein Vergessen" (Montag, 3. Juni, 22.45 Uhr, ORF eins)

Carrie Wells (Poppy Montgomery) hat eine außergewöhnliche Gabe, die sie zu einer herausragenden Polizistin werden lässt. Sie vergisst nichts und kann somit jeden Moment ihres Lebens nochmals rekonstruieren - bis auf den Vorfall, in dem ihre ältere Schwester getötet worden ist. Doch zunehmend wird ihre besondere Fähigkeit für sie zur Belastung. Deshalb verlässt sie Job und Freund und zieht nach New York. Jahre später wird sie Zeugin des Mordes an ihrer Nachbarin. Der ermittelnde Detektiv ist ihr Exfreund Al (Dylan Walsh), der sie bittet, ihm bei dem Fall zu helfen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at