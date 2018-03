Bundespräsident kondoliert zum Ableben von Karl Steinocher

Wien (OTS) - Größte Betroffenheit äußerte heute Bundespräsident Dr. Heinz Fischer über die Nachricht vom Ableben des langjährigen SPÖ-Vorsitzenden und Landeshauptmann-Stellvertreters von Salzburg, Karl Steinocher, der am Donnerstag im 94. Lebensjahr verstorben ist.

Karl Steinocher war in der gesamten Aufbauphase der Zweiten Republik aktiv und hatte einen ganz wesentlichen Anteil an der Entwicklung der Sozialdemokratie in Salzburg.

Er war ein Mann mit einem starken Geschichtsbewusstsein und ein überzeugter Demokrat, dessen Stimme auch auf Bundesebene immer gehört wurde.

Als Landeshauptmann-Stellvertreter von Salzburg war Karl Steinocher, der aus einer Eisenbahnerfamilie stammte, in den Jahren von 1966 bis 1976 mit großem Engagement tätig.

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat der Tochter des Verstorbenen, Ricky Veichtlbauer, seine aufrichtige Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.

