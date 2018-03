Bundespräsident Dr. Fischer gratuliert Botschafter i.R. Dr. Hoyos zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Botschafter i.R. Dr. Philipp Hoyos zum 70. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen jahrzehntelanges Wirken für Österreich in vielen wichtigen Funktionen im In- und Ausland würdigt.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at