ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der EM in Rhythmischer Gymnastik in Wien und vom DTM-Rennen in Spielberg

Am 1. und 2. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 1. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Europameisterschaft in der Rhythmischen Gymnastik Wien 2013 um 13.55 Uhr sowie die Höhepunkte aus zehn Jahren "Fest der Pferde" um 11.15 Uhr, vom Beachvolleyball-CEV-Masters der Damen in Baden um 21.45 Uhr, von Tag sechs beim French Open "Roland Garros" um 23.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix in Monte Carlo um 0.15 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom DTM-Rennen in Spielberg um 13.15 Uhr und von der Europameisterschaft in der Rhythmischen Gymnastik Wien 2013 um 15.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Finalspiel Brasilien -Frankreich bei der Fußball-WM 1998 um 11.15 Uhr, vom Beachvolleyball-CEV-Masters der Herren in Baden um 19.15 Uhr und von Tag sieben beim French Open "Roland Garros" um 22.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 2. Juni.

In kaum einer anderen Sportart haben die Aktiven die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit zu entfalten sowie gleichzeitig zum Ausdruck zu bringen: Rhythmische Gymnastik ist Koordination von sportlicher Höchstleistung, ästhetischer Bewegung, Zeit- und Raumgefühl und gestalterischem Können. Bei den Europameisterschaften 2013 in Wien kommen im Einzelbewerb Reifen, Ball, Keulen und Band zum Einsatz. Das fünfte Handgerät, Seil, steht nicht auf dem Programm. Im Gruppenbewerb sind es fünf Reifen. Am 31. Mai feiert Caroline Weber ihren 27. Geburtstag. An diesem Tag startet die Vorzeige-Gymnastin auch zum elften Mal bei einer EM. Es wird ihre letzte sein. Mit der Heim-EM in der Wiener Stadthalle beendet die Vorarlberger Sportsoldatin ihre erfolgreiche Laufbahn. Kommentatorin ist Gabriela Jahn. An ihrer Seite als Kokommentatorin: die 22-fache Staatsmeisterin Birgit Schielin.

Das einzige Double-Gender-Masters Europas geht in Baden über die Beachvolleyball-Bühne. Das Damen-Finale wird am 1. Juni, das der Herren am 2. Juni im Badener Centercourt stattfinden. Erwartet werden bis zu 16.000 Beachfans aus ganz Österreich und dem angrenzenden Ausland. Insgesamt nehmen 144 Spielerinnen und Spieler aus 24 Nationen teil. Auf dem Papier heißen die Favoriten bei den Damen Nadine Zumkehr und Joana Heidrich aus der Schweiz, die lokalen Sieganwärterinnen sind die Schwestern Doris und Steffi Schwaiger. Bei den Herren werden die großen Herausforderer der Österreicher Clemens Doppler und Alex Horst sowie Alexander Huber und Robin Seidl unter anderem die Polen Grzegorz Fijalek und Mariusz Prudel sein.

Von der Insel geht es bei der DTM in die Berge: Nach dem Rennen in Brands Hatch wird der dritte Saisonlauf der populären Tourenwagenserie in Spielberg ausgetragen. Nach einem Sieg und zwei zweiten Plätzen in den ersten beiden Rennen 2013 will BMW Motorsport seine Erfolgsserie auch auf dem Red-Bull-Ring fortsetzen. Packende Zweikämpfe, Spannung bis zur letzten Runde: In der vergangenen Saison war das DTM-Rennen in Spielberg ein Thriller. Martin Tomczyk überquerte als Zweiter die Ziellinie und errang seine erste Podest-Platzierung als BMW-Werksfahrer. Auch Joey Hand feierte eine Premiere: Der US-Amerikaner sammelte als Neunter seine ersten beiden DTM-Punkte. Pech dagegen hatte der spätere Champion Bruno Spengler. Er musste seinen BMW Bank M3 DTM in Folge mehrerer Attacken durch die Konkurrenz nach dem zweiten Boxenstopp in der Garage abstellen. Kommentator ist Ernst Hausleitner, Kokommentatorin Susie Wolff.

