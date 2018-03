Staatssekretär Ostermayer ehrt Gerhard Krause

Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich

Wien (OTS) - "Wir ehren heute einen Journalisten, der jahrzehntelang wertvolle Beiträge zur Berichterstattung über Wien und die Wiener Kommunalpolitik geleistet hat. Gerhard Krause hat es dabei immer verstanden, verschiedene Sichtweisen darzustellen. Er hat den Leserinnen und Lesern seine eigene Meinung nicht aufgedrängt, sondern er fand stets ein ausgewogenes Maß in seiner Berichterstattung, unter Abwägung aller relevanten Aspekte", sagte Medienstaatssekretär Josef Ostermayer heute, Freitag, anlässlich der Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich an Gerhard Krause, ehemaliger Journalist und Aufsichtsratsmitglied der Tageszeitung "Kurier". Die Ehrung fand im Kongresssaal des Wiener Bundeskanzleramtes statt.

Gerhard Krause habe sich aber nicht nur dem Qualitätsjournalismus in hohem Maße verpflichtet gesehen, sondern sich auch durch sein intensives soziales Engagement als Belegschaftsvertreter ausgezeichnet. "Als Betriebsrat und Betriebsratsvorsitzender hat er sich für die Interessen seiner Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Er hat auch in der Gewerkschaft wichtige Aufgaben wahrgenommen und damit einen wesentlichen Beitrag zum sozialen Ausgleich geleistet. Dafür möchte ich ihm besonders danken, denn der soziale Zusammenhalt ist für unser Land ein zentraler Erfolgsfaktor", so Ostermayer.

Auch Kurt Votava hob in seiner Laudatio die sozialen Verdienste von Gerhard Krause hervor: "Sein Eintreten für andere Menschen als Gewerkschafter und Betriebsrat ist über das normale Maß hinausgegangen."

Gerhard Krause bedankte sich für die hohe Auszeichnung durch die Republik Österreich: "Flotte Schlagzeilen zu produzieren ist keine Kunst. Jedoch gibt es in der Kommunalpolitik die tägliche Nagelprobe des Lesers über die Berichterstattung und über die journalistischen Wahrheiten", so der Geehrte. "Um Qualität zu erhalten, braucht man optimale Recherchebedingungen. Es gilt vor allem, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Medien soziale Sicherheit zu bieten. Nur so kann man korrekten und unabhängigen Journalismus sichern", betonte Gerhard Krause abschließend.

Gerhard Krause war nach dem Wirtschafts- und Publizistikstudium zunächst freier Mitarbeiter, dann Redakteur des "Kurier". War er zunächst im Bereich Chronik tätig, so lag später sein Schwerpunkt für Jahrzehnte in der Kommunalpolitik und Wien-Berichterstattung. Krause hat sich außerdem über mehrere Jahrzehnte als Betriebsrat und als langjähriger Betriebsratsvorsitzender für die Anliegen seiner Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Er war zudem Begründer der Wien-Beilage des "Kurier", Betriebsratsobmann, Mitglied des Aufsichtsrates sowie Gewerkschaftsvorsitzender der Fraktion Journalisten. Gerhard Krause wurde bereits mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien und dem Medienpreis der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland ausgezeichnet.

Fotos zu dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jürgen Schwarz

Pressesprecher

Tel.: (01) 531 15 - 202243, 0664/884 947 06

juergen.schwarz @ bka.gv.at