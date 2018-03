"Orientierung" am 2. Juni: Die Kopten und die Muslimbrüder - schwierige Zeiten für Christen in Ägypten

Die Kopten und die Muslimbrüder: Schwierige Zeiten für Christen in Ägypten

Wie können ein Papst und ein Muslimbruder-Präsident miteinander umgehen? Das ist die Frage, die sich derzeit in Ägypten stellt. Denn dort ist seit dem Sturz Hosni Mubaraks alles neu. Mit Mohammed Mursi hat das Land einen Präsidenten, der der islamisch-konservativen Muslimbruderschaft entstammt. Und mit Papst Tawadros II. haben die koptischen Christen - sie stellen mit etwa acht Millionen Gläubigen rund zehn Prozent der Bevölkerung - seit kurzem ein neues Oberhaupt. Er wollte sich eigentlich von der Politik fernhalten und sich auf überfällige innerkirchliche Reformen konzentrieren - doch es sind turbulente Zeiten. Die Kopten fürchten, dass die Muslimbruderschaft -Stück für Stück - immer mehr Macht an sich zieht. Und so sehen viele von ihnen ebenso wie liberale Muslime einer weiteren Islamisierung des Staates mit Sorge entgegen - und stehen damit mitten im politischen Streit um die Zukunft des Landes. Karim El-Gawhary berichtet.

Ein Papst in Österreich: Kopten-Oberhaupt Tawadros II. auf Pastoralbesuch

Mehr als 40 Jahre lang war Papst Shenouda III. geistliches Oberhaupt der koptisch-orthodoxen Kirche. Nach dem Tod Shenoudas gibt es nun, seit Ende des vergangenen Jahres, einen Nachfolger auf dem Stuhl des Apostels Markus: Papst Tawadros II. Dieser Tage hält er sich für insgesamt beinahe zwei Wochen in Österreich auf. Vor allem sei dieser Besuch der etwa 7.000 Gläubige zählenden koptischen Gemeinde in Österreich gewidmet, ließ Tawadros wissen. Auf dem Programm standen und stehen aber auch zahlreiche Kirchweihen und Treffen u. a. mit Kardinal Christoph Schönborn und Bundespräsident Heinz Fischer. Ausgebildet wurde der Kopten-Papst an der Universität Alexandria, wo er Pharmazie studierte, später dann auch als Geschäftsführer eines pharmazeutischen Unternehmens fungierte, bevor er sich dafür entschied, ausschließlich seiner Kirche zu dienen. Im "Orientierung"-Interview spricht Tawadros II. u. a. darüber, welche "Medizin" er dem "Patienten" Ägypten verschreiben würde. Ein Beitrag von Klaus Ther.

"Recycling-Künstler" in Kairo: Ein Müllviertel wird zum Öko-Dorf

"Zabaleen" werden sie genannt, die Müllsammler in der ägyptischen Hauptstadt Kairo. Koptische Christen sind es, die sich am Rande der Millionenmetropole vor allem in der "Müllstadt" Mokattam angesiedelt haben. Schon vor Jahrzehnten begannen sie damit, Müll in der Millionenmetropole zu sammeln - und fingen auch rasch an, nach Verwertungsmöglichkeiten für diesen Müll zu suchen. Und so werden heute von rund 60.000 "Zabeleen" etwa 80 Prozent des gesammelten Mülls verwertet. Um das Recycling noch effizienter zu gestalten und das Müllviertel in den nächsten Jahren zum Öko-Dorf zu machen, lässt man sich nun auch von ausländischen Experten und Expertinnen beraten - zum Beispiel von der österreichischen Architektin Jana Revedin. Ein Bericht von Gernot Stadler.

"Tag des Lehrlings": Katholische Kirche zeigt Präsenz in der Arbeitswelt

Lehrplatzmangel, Leistungsdruck und Jugendarbeitslosigkeit: So stellt sich für viele Lehrlinge die Situation rund um ihre Berufsausbildung dar. "Beistand" möchte dabei, nicht zuletzt in schwierigen Lagen, die katholische Kirche bieten. Ein Mittel dazu: der katholische Religionsunterricht an Berufsschulen. In Niederösterreich wird dieses Angebot stark genützt, in Wien finden sich allerdings nur wenige Lehrlinge, die am Religionsunterricht teilnehmen. Um für diesen Religionsunterricht für Lehrlinge zu werben, mehr noch aber, um das Selbstbewusstsein von Lehrlingen zu stärken und auf ihre Leistungen aufmerksam zu machen, findet seit 25 Jahren alljährlich ein "Tag des Lehrlings" statt. In diesem Jahr kamen aus diesem Anlass rund 500 Lehrlinge aus Ostösterreich nach Wien, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, sich auszutauschen und von ihrem Arbeits- und Berufsschulalltag zu berichten. Marcus Marschalek berichtet.

