Lopatka: "Visakooperation stärkt Zusammenarbeit zwischen Österreich und Tschechien"

Staatssekretär zu Abkommens-Unterzeichnung und Arbeitsgesprächen in Prag

Wien (OTS) - "Die heutige Unterzeichnung des Abkommens über die gemeinsame Schengen-Vertretung zwischen Österreich und der Tschechischen Republik ist ein sichtbares Zeichen der sehr engen Beziehungen und des Vertrauens zwischen unseren Ländern. Durch die zunehmende Reisetätigkeit unserer BürgerInnen sind wir gefordert, kreative Lösungen für die Zusammenarbeit im konsularischen Bereich zu finden. Dabei hat sich die gegenseitige Vertretung bei der Visavergabe durch Schengen-Partner als erfolgreiches Modell etabliert. Es ist naheliegend und sinnvoll, dass Nachbarn einander in dieser Frage unterstützen", erklärte Staatssekretär Reinhold Lopatka anlässlich der Unterzeichnung der Vereinbarung über die Schengenvertretung mit dem tschechischen Staatssekretär Jiri Schneider.

Als Projektstart wird die Österreichische Botschaft in Dakar Visaanträge für Tschechien bearbeiten, die tschechische Seite wird Österreich in Bagdad unterstützen.

"Die gegenseitige Unterstützung in Konsularangelegenheiten ist für mich ein weiterer Mosaikstein in einem bunten Bild eines engen wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungsgeflechts, das wir mit der Tschechischen Republik haben. So ist Tschechien mit knapp 10 Mrd. Euro Handelsvolumen der wichtigste Handelspartner Österreichs in Mitteleuropa und nach wie vor das wichtigste Investitionszielland österreichischer Unternehmen. Österreich ist nach Deutschland und den Niederlanden der drittgrößte Auslandsinvestor", informierte Lopatka und weiter: "Diese engen Wirtschaftsbeziehungen müssen sich auch in einem enger werdenden Verkehrsnetz widerspiegeln. Daher wird Österreich Straßen- und Schienenprojekte Richtung Tschechien mit Nachdruck verfolgen."

Auch im kulturellen Bereich gibt es wichtige neue Entwicklungen. "Die Arbeit an einem gemeinsamen österreichisch-tschechischen Geschichtsbuch mit dem Ziel der Überwindung überkommenen Denkens und plakativer Darstellungen soll nunmehr im Rahmen der seit 2009 tätigen ständigen bilateralen Historikerkonferenz in Angriff genommen werden. Die sachliche Aufarbeitung leistet einen wichtigen Beitrag, um kritische Fragen der Vergangenheit von Mythen und Stereotypen zu befreien und einen zukunftsorientierten und partnerschaftlichen Umgang zu fördern", betonte Staatssekretär Lopatka abschließend.

Neben Staatssekretär Jiri Schneider, mit dem die Bandbreite österreichischer Anliegen, darunter auch die Frage des Ausbaus des KKW Temelin, besprochen wurde, traf Lopatka den Staatssekretär für EU-Fragen im Premierministeramt Vojtech Belling. Mit beiden wurden die aktuellen Entwicklungen auf EU-Ebene wie die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion und die Heranführung der Westbalkan-Staaten an die EU diskutiert.

