Millionärsstudie: Cap fordert Umdenken in Richtung Gerechtigkeit

Wien (OTS/SK) - Die Zahl der Millionäre ist in Österreich im letzten Jahr auf 5.500 Personen angewachsen, sie besitzen um 22 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr und profitieren von boomenden Kapital- und Immobilienmärkten. "Das zeigt einmal mehr, dass wir mit unserer Forderung nach einer Millionärssteuer und einer Senkung der Steuern auf Arbeitseinkommen völlig richtig liegen", so SPÖ-Klubobmann Josef Cap zum jüngsten Vermögensreport der Liechtensteiner Valluga AG. "In vielen europäischen Ländern gibt es Vermögenssteuern, nur in Österreich gibt es keine, das muss endlich korrigiert werden, hier werden wir nicht lockerlassen." Cap fordert daher die ÖVP und die anderen Parteien aus Gründen der Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit zum Umdenken auf. "Außer, sie wollen weiterhin Unterstützer der Millionäre sein", so Cap. ****

Um die Steuern auf Arbeitseinkommen reduzieren zu können, plädierte Cap auch für eine Wiedereinführung der Erbschafts- und Schenkungssteuer für die Reichsten in Österreich, wobei es hier um große Vermögen der Reichsten gehe, denn auch diese sollen einen gerechten Steueranteil leisten. Nur, wenn die Bevölkerung genügend Geld in der Tasche habe, gebe es genügend Kaufkraft und Beschäftigung. Davon wiederum profitiere die Wirtschaft. Von einer Millionärssteuer wären nur die Superreichen betroffen und eine solche könnte wesentliche zusätzliche Steuereinnahmen zur Entlastung der Arbeitseinkommen bringen. (Schluss) ah/bj

