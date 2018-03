AVISO: Veranstaltung am 4.6. "(Um)Steuern! Steuerbetrug, Geldwäsche und Korruption

AK und VIDC diskutieren mit internationalen ExpertInnen über Maßnahmen gegen Steuerflucht und Co

Wien (OTS) - Es kommt wieder Bewegung in die internationale Steuerpolitik: Steuerflucht und Steuer-hinterziehung stehen weit oben auf der Tagesordnung. 21 bis 32 Billionen USD an pri-vatem Finanzvermögen liegen in Offshore-Zentren und entgehen somit der Besteuerung im Herkunftsland. Gleichzeitig steigt weltweit die Staatsverschuldung. Bei der Veranstal-tung des VIDC - Wiener Institut und der Arbeiterkammer Wien diskutieren internationale ExpertInnen über wirksame Maßnahmen im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Co.

(Um)Steuern! Steuerbetrug, Geldwäsche und Korruption

Dienstag, 4. Juni 2013, 19 Uhr

AK Wien Bildungszentrum

Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien

Begrüßung: Otto Farny, Arbeiterkammer Wien, Leiter der Abteilung Steuerrecht

ReferentInnen:

+ Brigitte Unger, Utrecht University School of Economics, WSI Wirtschafts- und Sozial-wissenschaftliches Institut (Düsseldorf)

+ James Henry, International Tax Justice Network (New York)

+ Gubad Ibadoglu, Azerbaijan State Economic University, Economic Research Center (Baku)

Moderation: Martina Neuwirth, VIDC - Wiener Institut

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt (Simultandolmetschung Deutsch/Englisch).

