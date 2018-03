Think Tank an der Hochschule Konstanz erforscht Bedeutung von Compliance für Mittelständler - Hochschule Konstanz und Berliner Compliance-Experte digital spirit gründen Forschungszentrum

Berlin/Konstanz (ots) - Der Berliner Compliance-Dienstleister digital spirit GmbH und die Hochschule Konstanz - Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) haben eine Forschungskooperation in den Bereichen Corporate Compliance, Business Ethics und Integrity Management vereinbart. Das neu gegründete Forschungszentrum Center for Business Compliance & Integrity (CBCI) wird sich insbesondere mit der Entwicklung von Methoden und Standards für das Compliance Management der mittelständischen Wirtschaft befassen.

Compliance ist in deutschen Großunternehmen bereits ein fester Bestandteil. Doch wie verhält es sich im Mittelstand? Die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sowie interner Regeln und Verhaltensstandards gewinnen auch hier immer mehr an Bedeutung. Aber wie sehen heute Compliance-Mindestanforderungen für mittelständische Unternehmen aus, die entscheidend für ein erfolgreiches Compliance-Management sind? Mit der Beantwortung dieser und anderer Fragen wird sich das neu gegründete Forschungszentrum an der HTWG beschäftigen.

Das CBCI ist eingebunden in eine privatwirtschaftlich geförderte Kooperation mit der digital spirit GmbH aus Berlin, die unter der neuen Marke COMFORMIS mittelständische Unternehmen bei der Einführung von Compliance-Management-Systemen unterstützt. Organisatorisch ist das CBCI am Konstanz Institut für Corporate Governance (KICG) der HTWG angesiedelt.

"Wir haben festgestellt, dass Compliance mittelständische Unternehmen, insbesondere wegen der knappen Ressourcen, vor sehr große Herausforderungen stellt. Als erfahrener Compliance-Experte möchten wir dem Mittelstand helfen und geeignete Tools zur Implementierung von Compliance-Management-Systemen zur Verfügung stellen", begründet Michael Kayser, Geschäftsführer bei digital spirit und Gründer von COMFORMIS die Kooperation mit der Hochschule Konstanz.

Das neu gegründete Center for Business Compliance & Integrity (CBCI) wird als Think Tank erforschen, welche besonderen Bedürfnisse gerade der Mittelstand im Bereich Compliance, Ethics und Integrity hat. Es soll als eine Vordenker-Institution sowohl wissenschaftliche wie auch praxisorientierte Diskurse initiieren. Gerade in mittelständischen Unternehmen fehlt oftmals noch die Sensibilität für das Thema Compliance. "Auch mittelständische Unternehmen sind vor der zunehmend verschärften Regulierung und Strafverfolgung nicht gefeit. Korruption und Preisabsprachen sind auch in ihren Geschäftsmodellen nicht eben unwahrscheinlicher als bei 'den Großen'. Wir wollen mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, ein Compliance-System aufzubauen, das zu ihrer Unternehmenskultur passt", sagt Prof. Dr. Stephan Grüninger.

Compliance ist eine Chance, Unternehmen effizienter und besser zu führen. Wie Methoden und Standards für das Compliance-Management der mittelständischen Wirtschaft, insbesondere entsprechende Implementierungs- und Prüfungsmodelle, aussehen können, wird nun im CBCI erforscht. Zu den Schwerpunkten zählt die Beobachtung und Beschreibung aktueller Rechtsprechungen, Standards und Entwicklungen im Bereich Compliance, Ethics und Integrity und die Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen für die Unternehmenspraxis. Daraus folgt die Entwicklung entsprechender Umsetzungs-, Implementierungs-und Prüfungsmodelle.

Hochauflösendes Fotomaterial finden Sie auf www.comformis.de

Über COMFORMIS:

COMFORMIS bietet "Compliance as a Service" für den Mittelstand. Der Berliner Compliance-Experte vereint erstmals alle Dienstleistungen rund um Unternehmens-Compliance unter einem Dach. Bei der Einführung von Compliance-Prozessen und Compliance-Systemen, dem Management von Compliance-Maßnahmen und der laufenden Optimierung entstehen Lösungen, die wirken. COMFORMIS schafft die Grundlagen für regelkonformes Verhalten - bevor etwas passiert. COMFORMIS ist eine Marke der digital spirit GmbH und gehört zur Unternehmensgruppe Infinitas Learning.

Über die HTWG:

Die Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) wurde 1906 als private Höhere Technische Lehranstalt gegründet. Sie hat heute 4.600 Studierende, zirka 150 Professorinnen und Professoren, 250 Lehrbeauftragte sowie weitere 190 Beschäftigte im wissenschaftlichen, technischen und administrativen Bereich. Die Hochschule bietet 31 Studiengänge in den sechs Fakultäten Architektur und Gestaltung, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Informatik, Maschinenbau sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an.

Über das KICG:

Das Konstanz Institut für Corporate Governance - KICG - hat sich zum Ziel gesetzt, die betriebswirtschaftlich-juristische Forschung auf dem Gebiet der Corporate Governance durch die ganzheitliche Expertise seiner Mitglieder zu vertiefen und zu fördern sowie durch den Bezug zur Forschung zu erstklassigen Studienbedingungen an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Hochschule Konstanz beizutragen. Das Konstanz Institut für Corporate Governance wurde im Jahr 2008 gegründet. Direktor des KICG ist Prof. Dr. Stephan Grüninger.

Informationen im Internet: www.htwg-konstanz.de www.comformis.de

Rückfragen & Kontakt:

digital spirit GmbH

Patrick Illing

Telefon: 030/841914-35

E-Mail: pr @ digital-spirit.de

http://www.compliance-training.de

http://www.comformis.de