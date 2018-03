Wiener Hilfswerk: Generalversammlung wählte neuen Vorstand

Präsidentin Karin Praniess-Kastner, MSc - Vizepräsidenten: LAbg. GRin a.D. Ingrid Lakatha, und Prof. Dr. Johannes Rudda.

Wien (OTS) - Die Generalversammlung des Wiener Hilfswerks hat am 28. Mai 2013 einen neuen Vorstand gewählt: Präsidentin ist Karin Praniess-Kastner, die damit ihre dritte Funktionsperiode antritt. Auch die beiden Vizepräsidenten LAbg. GRin a.D. Ingrid Lakatha und der Sozialversicherungsexperte Prof. Dr. Johannes Rudda sind in ihrer Funktion bestätigt worden.

Neben dem genannten Präsidium gehören dem Vorstand des Wiener Hilfswerks folgende Mitglieder an: Uli Appel, Dr. Irmgard Bayer, Dipl.-Ing. Peter Csöngei, Mag. Klaus Hübner (Finanzreferent), Mag. Silke Kobald, Dr. Stephan Leixnering (Finanzreferent-Stv.) , Susanne Reichard, , DSA Michael Vorlaufer, Dr. Helga Wagner. Als Mitglieder des Kontrollausschusses wurden gewählt: Dr. Ewald Aschauer, Dr. Heide Engleitner, Dr. Josef Olischar und MMag. Marianne van Staa.

Karin Praniess-Kastner ging in ihrer Antrittsrede auf die Bedeutung des Wiener Hilfswerks in der Wiener Soziallandschaft ein. Dabei hob sie die Toprankings in den Bereichen Kinderbetreuung durch Tagesmütter/-väter, Wohnungslosenhilfe sowie bei den Mobilen Sozialdiensten hervor und betonte die Alleinstellung der gemeinnützigen Organisation bei den Nachbarschaftszentren und den Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung. Weichenstellungen zur Bewältigung künftiger Herausforderungen wurden in der Folge ebenso angesprochen wie neue Angebote und Einrichtungen, die für 2013 und 2014 geplant sind.

Die Wiener Hilfswerk-Präsidentin dankte allen Mitgliedern, Mitarbeiter/innen, Fördergebern, Kooperationspartnern und der Geschäftsführung für die gute Zusammenarbeit in der vergangenen Funktionsperiode. Einen besonderen Dank sprach Sie dem langjährigen Vizepräsidenten em. Univ.Prof. Dr. Heinz Krejci aus, der sich zwar nach drei Funktionsperioden aus dem Vorstand zurückzog, aber versprach, dem Wiener Hilfswerk auch als "einfaches Mitglied" bei Bedarf mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung (Tagesmütter/-väter) und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung, Erholungseinrichtung Sonnengarten Schreibersdorf, etc.) mehr als 1.400 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Wie im jüngsten Jahresbericht 2012 (siehe Website: www.wiener.hilfswerk.at) nachzulesen ist, betrug der Umsatz 2012 rund 29,9 Millionen Euro.

