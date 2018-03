Presse-Information zu ExtraDienst 5/2013

Wien (OTS) - Der neue ExtraDienst ist da! Auf 246 Seiten bringt das Heft jede Menge frische Informationen. Allem voran: Max Dasch. Auf meist leisen Sohlen hat der Zeitungsmacher in den vergangenen Jahrzehnten rund um das Flaggschiff Salzburger Nachrichten ein feines Medien-Imperium aufgebaut. Doch wie tickt Dasch privat? ExtraDienst mit einer längst fälligen Hommage. / Journalistenwahl. Monatelang haben sie, werte Leser, via Internet und Telefon abgestimmt. Jetzt gibt es ein Ergebnis: Die 30 Sieger bei Österreichs größter Journalistenwahl / Edward-Schlussjury. In den prunkvollen Räumlichkeiten der Nationalbibliothek fand diesmal das Fianle des Werbepreises Edward statt. Im aktuellen ExtraDienst finden Sie alle Arbeiten, alle Wertungen, alle Preisträger. /

EDitorial

Gehaltserhöhung, Geschenke oder geschickt eingesetztes Lob? In seinem EDitorial begibt sich Christian W. Mucha diesmal auf Motivationsforschung. Erklärt, wie man Mitarbeiter zu Höchstleistungen bringt - und welche Fehler und Schwächen so manchem Unternehmer dabei im Weg stehen. Dabei nennt er drei Kategorien von Problemfällen: den Tyrann, den Choleriker und den Launischen. Na, finden Sie sich selbst? Oder Ihren Chef?

Top Dienst

Heinzls Zukunft. Nach seinem Aus beim ORF ist Society-Schreck Dominic Heinzl seit Monaten auf Tauchstation. ExtraDienst blieb es vorbehalten, seinen neuen Job exklusiv zu nennen: Heinzl verlässt die große TV-Bühne und heuert bei einer neuen Online-TV-Plattform namens Fastcast an. Dort will man mit Rucksackreportern die heimische Society-Berichterstattung revolutionieren.

Kollektivvertrag neu. Fast vier Jahre lang hat die Einigung zwischen dem VÖZ und der Gewerkschaft gedauert, doch mit 1. Juli tritt der neue Journalisten-KV in Kraft. Doch wer denkt, dass damit alle Redakteure fair bezahlt würden, irrt. ExtraDienst zeigt auf, dass hunderte Schreiber noch immer nicht von der KV-Regelung profitieren werden...

Horst Pirker. Dass sich Ex-Styria-Boss und nunmehrige Saubermann-Vorstand Pirker mit Ex-Presse-GF Reinhold Gmeinbauer an kleinen Printmedien wie Datum beteiligt, ist bekannt. Weniger bekannt ist allerdings, dass Pirker auch als Einzelperson in Printtitel investiert. Kurios mutet sein jüngstes Engagement bei einem kleinen Kärntner Wirtschaftsmagazin namens "Advantage" an.

COVERSTORY: Auf leisen Sohlen

Er fährt gerne teure englische Edelkarrossen und sammelt mit Leidenschaft alte Meister: Sonst weiß man recht wenig über einen der ganz Großen in der heimischen Medienszene - über Max Dasch. ExtraDienst besuchte den Boss der Salzburger Nachrichten und befragte Mitbewerber und Freunde aus der Branche: wie tickt Dasch? Hommage für einen unaufgeregten und erfolgreichen Macher.

Im Interview

Walter Zinggl. Der neue Boss des RTL-Vermarkters IP Österreich im großen ExtraDienst-Interview über seine Expansionspläne, die Wahrscheinlichkeit eines heimischen Programmfensters auf RTL und die widersinnigen Marktanteile von Print in der Medienszene.

Die große Journalistenwahl

Monatelang haben Sie, werte Leser, mit Ihren Online- und Telefonstimmen in 30 Kategorien für Ihre Lieblinge gevotet. Nun sind alle Kategorien ausgezählt, die Sieger und Platzierten der größten heimischen Journalistenwahl stehen fest. Alle Ergebnisse im neuen ExtraDienst.

Edward-Schlussjury

In den prunkvollen Räumlichkeiten der Österreichischen Nationalbibliothek fand die prominent besetzte Schlussjury des Werbepreises Edward statt. Vom Plakat über den Kinospot bis zur Fachanzeige - alle Wertungen, alle Ergebnisse, alle Sieger im Überblick.

Milliardengeschäft

Nach dem Ausstieg der ungeliebten Heuschrecken KKR und Permira:

Wie geht es mit der Sendergruppe ProSiebenSat 1 weiter? Und welche Auswirkungen haben die möglichen Szenarien auf den heimischen TV-Sender Puls 4?

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst u.a.:

Zensur im Netz. Dass man in totalitären Staaten keinen freien Internetzugang findet - no na. Aber auch in Demokratien gibt es immer mehr Versuche, die freie Meinungsäußerung im Internet einzuschränken oder ganz zu unterbinden.

Boulevard-Journalismus. Wie böse ist der Boulevard? Eine ExtraDienst-Spurensuche zwischen Yellow Press und Schwarzen Schafen.

Luftangriff. Der Einsatz von Drohnen sind nicht nur beim Bundesheer ein großes Thema. Auch bei der Society-Berichterstattung und im Paparazzi-Wesen werden die unbenannten Beobachter immer beliebter. Nicht alle freut dieser Trend.

Anmerkung

Jede dieser Reportagen steht Ihnen unlimitiert und kostenfrei für jedwede Publizierung zur Verfügung. Doch bitte nennen Sie stets als Quelle "ExtraDienst" (Mucha Verlag).

