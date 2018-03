Haubner: Vermögenssteuern treffen ALLE, die sich etwas erarbeitet und aufgebaut haben

Steuerideen von ÖGB, AK und SPÖ sind von 'Millionärssteuer' weit entfernt und treffen als Eigentumssteuern den Mittelstand und all jene, die Eigentum in irgendeiner Form besitzen

Wien, 31.Mai 2013 (OTS/Text) - "Es ist an der Zeit, dass auch ÖGB, AK und SPÖ endlich erkennen, dass Vermögenssteuern alle treffen, die sich etwas erarbeitet und aufgebaut haben. Der Wirtschaftsbund wird nicht müde klarzustellen, dass das Märchen von gerechten Steuern bleibt, was es ist: ein reiner Trugschluss. Denn Vermögenssteuern sind Eigentumssteuern und treffen als solche jeden, der Eigentum in irgendeiner Form besitzt - sei es ein Sparbuch, ein Auto, eine Briefmarkensammlung, Schmuck, einen Teppich oder die, durch Berufstätigkeit erworbenen, Pensionsansprüche. Es ist mittlerweile klar, worauf die ÖGB-Erbschaftssteuer ab 150.000 Euro wirklich abzielt: auf das hart erarbeitete Eigentum des Mittelstandes. Das hat mit 'Millionärssteuern' nichts zu tun.", stellt der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner unmissverständlich klar. ***

"Unser Motto lautet: Reformieren statt Kassieren. Statt den Bürgern in Österreich noch tiefer in die Tasche zu greifen, erkennen wir die Reformnotwendigkeit in Österreich. Die Belastungsideen des ÖGB sind schlussendlich ein umfassendes Ablenkungsmanöver. Vermögenssteuern mögen auf den ersten Blick der einfachere Weg sein, aber nachhaltig gesehen sind sie der falsche Weg. Was wir brauchen sind Reformen und keine neuen Belastungen, die der Wettbewerbsfähigkeit schaden. Statt einer populistischen Verteilungsdiskussion, müssen wir endlich gemeinsam über sinnvolle Maßnahmen diskutieren, die auch in Zukunft den Standort, die heimische Wirtschaft stärken und Arbeitsplätze schaffen", erklärt Haubner abschließend.

