Kuntzl fordert mehr Studienplätze für mehr Studierende an Fachhochschulen

Ausbau der Fachhochschulen auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit

Wien (OTS/SK) - An den österreichischen Fachhochschulen bewerben sich jedes Jahr fast 55.000 Studieninteressierte - aber nur 16.000 können aufgenommen werden. "Es ist ein untragbarer Zustand, dass drei von vier Bewerberinnen und Bewerber abgewiesen werden müssen. Ein offensiver Ausbauplan ist daher erforderlich", betonte SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl zur heutigen gemeinsamen Pressekonferenz von Helmut Holzinger, Präsident der Österreichischen Fachhochschul-Konferenz, und AK-Präsident Rudi Kaske gegenüber dem SPÖ-Pressedienst und forderte mehr Geld für Studienplätze an Fachhochschulen ein. Denn Fachhochschulen bieten praxisnahe Ausbildung, die gute Chancen im Berufsleben bringen. "Besonders wichtig ist der Ausbau der Studienplätze unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Berufstätigen. Überdies bedarf es spezieller Fördermaßnahmen, um den Anteil der Studierenden ohne traditionelle Matura zu erhöhen", sagte die SPÖ-Wissenschaftssprecherin. ****

Ein Ausbau der Fachhochschulen sei vor allem auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. "Der Anteil von Studierenden mit Eltern ohne Matura ist an Fachhochschulen deutlich höher als an den Unis, aber er kann noch deutlich angehoben werden", betonte Kuntzl. Zusätzlich müssen mehr Studiengänge speziell für Berufstätige angeboten werden, in denen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiterbilden und somit höher qualifizieren können. "Bildung ist entscheidend für die Zukunft Österreichs, seiner Jugend und seiner Menschen, und daher lohnt es sich, in diesen Bereich zu investieren", betonte Kuntzl. (Schluss) mis/bj

