"Unzensuriert.at" - Cap: Präsidentin Prammer und Parlamentsdirektion haben korrekt gehandelt

Wien (OTS/SK) - Als "völlig korrekt", bezeichnete SPÖ-Klubobmann Josef Cap die Vorgehensweise von Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, die sich bezüglich der Homepage "unzensuriert.at", die von Mitarbeitern des Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf gestaltet wird, an die Parlamentsdirektion gewandt hatte. In Kommentaren auf dieser Homepage wurde unter anderem zur "Breivikisierung" von Politikern und Journalisten aufgerufen, in Anspielung auf die Horrortaten des norwegischen Massenmörders Anders Breivik. "Die Parlamentsdirektion hat darauf völlig richtig mit einer Anzeige wegen des Verdachts auf 'Gutheißung einer mit Strafe bedrohten Handlung' bzw. auf Verhetzung reagiert", begrüßte Cap die Entscheidung. ****

Die Betreiber der Homepage haben diesen Aufruf zur Gewalt tagelang nicht gelöscht. Erst nach der öffentlichen Aufregung wurde er von der Seite entfernt.

Im Impressum von "unzensuriert.at", mit der auch regelmäßig "Infobriefe" an Journalisten und Abgeordnete verschickt werden, ist immerhin als Adresse das Parlament angeführt. "Daher ist die Parlamentsdirektion auch als Dienstbehörde zur Anzeige verpflichtet, wenn in ihrem Bereich der Verdacht einer Straftat aufkommt", schloss Cap. (Schluss) bj/sl

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum