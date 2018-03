"Heimat, fremde Heimat" fragt am 2. Juni: Was ist Integration?

Außerdem: ALEVI-Anerkennung und DiTech-Erfolgsgeschichte

Wien (OTS) - Lakis Jordanopoulos präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 2. Juni 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

ALEVI-Anerkennung

Am 22. Mai 2013 wurde die "Islamische Alevitische Glaubensgemeinschaft" (ALEVI) in Österreich mit einer Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur als Religionsgesellschaft anerkannt. Bis jetzt wurden etwa 80.000 in Österreich lebende Aleviten von der Islamischen Glaubensgemeinschaft vertreten. Ab jetzt gehören sie einem eigenen Religionsbekenntnis namens "ALEVI" an und verfügen somit über das Recht, ihre Kinder im Religionsunterricht nach alevitischer Lehre unterrichten zu lassen. Doch die weltweit einzigartige Anerkennung hat die Spaltung der Aleviten mit sich gebracht, denn die Föderation der Alevitengemeinden in Österreich und das Alevitische Kulturzentrum lehnen die Bezeichnung "Islamische Aleviten" ab und wollen nur als "Aleviten" anerkannt werden. Mehmet Akbal hat sich nach dem Grund erkundigt.

DiTech - eine polnische Erfolgsgeschichte

In Österreich wird jede dritte Firma von einem Migranten/einer Migrantin gegründet. Allein die Angehörigen der polnischen Minderheit besitzen rund 30.000 Firmen. Die vor 15 Jahren von den polnischen Migranten Aleksandra und Damian Izdebski gegründete Computerfirma DiTech beschäftigt mittlerweile mehr als 300 Angestellte und verfügt über 22 Filialen in Österreich. Mit ihrer Daten-Informationstechnologie möchte die aufstrebende Firma bald ins benachbarte Ausland expandieren. Dalibor Hysek hat mit der Firmengründerin Aleksandra Izdebska gesprochen.

Was ist Integration?

Wer ist Österreicherin oder Österreicher, was macht das Österreichische aus? Die Aufforderung an Migrantinnen und Migranten, sich zu integrieren, ist schnell ausgesprochen, ihre Bedeutung gilt als selbstverständlich. Doch was genau ist damit gemeint, wie definiert sich der Erfolg der Integration? Ist es nur die Lebensart, die Sprache, das Essen, das Singen, die Kleidung? Münire Inam nähert sich einer vielschichtigen Frage mit Leichtigkeit und testet Jugendliche mit Migrationshintergrund im Hauptfach "Integration".

