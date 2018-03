FP-Guggenbichler: Amadeus International School Vienna - ein Spekulationsgeschäft, Herr Bürgermeister Häupl?

Umstrittene Staatsbürgerschaften, Immobilienspekulation, Bestechungsvorwürfe, Aktenvermerke um millionenschwere Fremdfinanzierung - Häupl muss umgehend Stellung nehmen!

Wien (OTS/fpd) - Betrachtet man die Berichterstattung um die Amadeus International School Vienna, so ist festzustellen, dass es immer mehr um das Geschäft mit dem hochwertigen Grundstück und nicht mehr um eine Ausbildungsstätte für talentierte Musikschüler geht, kommentiert der FPÖ-Landtagsabgeordnete und Währinger Bezirksobmann Ing. Udo Guggenbichler die aktuelle Situation rund um die Neunutzung des Semmelweis-Areals. Zu Beginn wäre das Argument einer internationalen Elite-Bildungseinrichtung im Vordergrund gestanden, um den Verkauf der Stadt Wien zu einem weit unter dem Marktwert liegenden Preis an die Amadeus Vienna Campus Eigentümergesellschaft mbH zu argumentieren, erinnert Guggenbichler.

Nun muss man von "umstrittenen Staatsbürgerschaften, Immobilienspekulation, Bestechungsvorwürfen, Aktenvermerken um millionenschwere Fremdfinanzierung" lesen und die Verantwortlichen der Stadt, allen voran Bürgermeister Häupl, schwiegen dazu. Da dränge sich doch die Frage auf: Was wissen Häupl und Co, oder, was hätten sie wissen sollen, so der FPÖ-Mandatar.

Ein Interview mit dem ehemaligen Spiegel-Korrespondenten und maßgeblichen Initiator der Amadeus Schule, Jürgen Kremb, in der Zeitschrift NEWS, stelle das Schulprojekt in der vorgelegten Form jedenfalls in Frage. Die Befürchtung, dass es langfristig um eine ertragreiche Luxusimmobilie zum Schnäppchenpreis auf Kosten der öffentlichen Hand und der Anrainer gehe, werde durch diese Aussage untermauert, sieht Guggenbichler dringend Aufklärungsbedarf.

Ein weiteres Indiz für eine solche Entwicklung sei auch der Appell von Kremb an die Anrainer, das einzufordern, was ihnen und den Schulbetreibern von Rot-Grün versprochen wurde - nämlich die Errichtung einer großzügigen Bildungseinrichtung. Kremb spreche von "Verträgen" und festgelegten Schülerzahlen, so Guggenbichler. Dem Gemeinderat wurde zur Beschlussfassung jedenfalls nur ein Vertrag vorgelegt. Dieser habe allerdings keinerlei Angaben über geplante Schülerzahlen enthalten. Guggenbichler stellt daher die Frage:

"Wusste die rot-grüne Stadtregierung mehr oder waren die Vorlagen für den Vertrag unzureichend oder mangelhaft geprüft?"

Unbedingt zu prüfen und aufzuklären sei auch die Staatsbürgerschaftsgeschichte des einen Investors, fordert der FPÖ-Abgeordnete. Hat der Investor samt Familie die Österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, wenn ja, auf welcher Basis, und ist der SPÖ-Bürgermeister von St. Pölten in eine Staatsbürgerschaftsverleihung "unter Genossen" involviert? Diese Fragen müssen sofort beantwortet werden, so Guggenbichler.

Häupl sei nun gefordert, umgehend zu den kolportierten Vorwürfen "umstrittene Staatsbürgerschaften, Immobilienspekulation, Bestechungsvorwürfe, Aktenvermerke um millionenschwere Fremdfinanzierung" in der Angelegenheit Semmelweis-Areal und Amadeus-Musikschule Stellung zu nehmen. Wenn auch nur einer der Vorwürfe begründet sei, dann müssten alle juristischen Möglichkeiten geprüft werden, diesen Verkauf rückabwickeln zu lassen, fordert Guggenbichler mit Nachdruck. (Schluss)

