22. Bezirk: Wagramer Straße - Straßenbauarbeiten beim Kagraner Platz

Wien (OTS) - In Zusammenhang mit der Errichtung eines neuen Einkaufzentrums und Bürohauses im Bereich Wagramer Straße/Kagraner Platz im 22. Bezirk wird seit dem Vorjahr der Straßenraum entlang des neuen Gebäudes teilweise umgestaltet. Nach dem Umbau stehen ein baulich getrennter Radweg und ein breiterer Gehsteig im gegenständlichen Bereich zur Verfügung. Am Montag, dem 3. Juni 2013, beginnt die MA 28 - Straßenverwaltung und Straßenbau mit den Restarbeiten.

Verkehrsmaßnahmen

Die Straßenbauarbeiten erfolgen bei Einengung auf einen Fahrstreifen in der Wagramer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Fahrtrichtung stadteinwärts bzw. für den FußgängerInnen- und Radverkehr gibt es in der Wagramer Straße keine Beeinträchtigungen.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Wagramer Straße 152/Kagraner Platz 1

Baubeginn: 3. Juni 2013

Geplantes Bauende: 28. Juni 2013

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

