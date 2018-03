Das neue FaktuM ist da!

Editorial

Viele Bosse führen ihr Regiment mit Zuckerbrot und Peitsche. Wenn der Chef ein Choleriker, Tyrann oder launischer Wendehals ist, dann ist Echo spärlich gesät. Sei es in Form von Boni oder als ausgesprochenes Lob. Christian W. Mucha reflektiert in seinem aktuellen Editorial über das menschliche Bedürfnis nach Streicheleinheiten für das Ego und wo man die auch in der Chef-Etage bekommt.

Coverstory: Die Macht der Meta-Portale III

Buchungs- und Vergleichsportale sowie Couponing-Deals im Internet werden immer beliebter. Doch manchmal bergen sie für Reisewillige herbe Enttäuschungen: Denn nicht immer halten die Online-Angebote, was sie versprechen. FaktuM beschäftigt sich in Teil III seiner Serie über die mächtigen Portale mit den Grauzonen des Reisens im Web. Denn Schwindler, Betrüger und falsche Schnäppchen-Angebote gibt es im WWW zur Genüge. Wie man sich davor am besten schützt, lesen Sie im neuen FaktuM.

Zankapfel Vergünstigungen

Extrem verärgert zeigt sich der Österreichische ReiseVerband über die "fragwürdigen Aktionen" des erfolgreichen Ägypten-Spezialisten ETI: Mit Rabatt-Gutscheinen für Swarovski-Mitarbeiter hat sich dieser den Zorn des stationären Vertriebs zugezogen. "Andere geben auch Rabatte", schaltet ETI-Chef Martin Hafner auf stur. Nur, dass das heute eben in Form von Gutscheinen laufe. Gilt das Null-Rabatt-Credo nur für die Kleinen? FaktuM hörte sich die beiden Streit-Parteien an.

Preisknaller am Ballermann

Der spanischen Finanzkrise begegnet man auf den beliebten Balearen mit Kreativität: Neue Steuern sollen das Budget aufpolieren, so die Idee. Und dafür kommt alles gelegen - Strom, Wasser, Getränkeverpackungen oder Mietwagen werden besteuert, was das Zeug hält, neuerdings wird sogar für beliebte Events ein Sold verlangt. Wie sehr das dem Tourismus schadet, lesen Sie im neuen FaktuM.

Urlaub in Utopia

Nicht nur Jules Verne hat sie befeuert: die uralten Menschheitsträume, den Lebensraum zu überwinden und tausend Meilen unter dem Meeresspiegel - oder auch darüber - zu sein. Einige Veranstalter machen diese Utopien bereits wahr: ob Reisen mit dem U-Boot, Trips ins Weltall oder Wohnen in den Tiefen des Ozeans -FaktuM hat sich die außergewöhnlichsten Urlaubs-Angebote angesehen.

Trockene Landung

Einer aktuellen Umfrage der Reisesuchmaschine Skyscanner zufolge befürworten fast zwei Drittel der Flugpassagiere ein Alkoholverbot an Bord. Doch in der Realität können dem nur wenige Branchen-Teilnehmer etwas abgewinnen - sei es, weil man den Fluggästen das verdiente Glas Prosecco nicht absprechen will oder weil man viel in die Wein-Auswahl in den Lüften investiert hat. FaktuM hat recherchiert, welche Airlines tatsächlich auf Abstinenz setzen.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM: Kollateral-Opfer - TUI Österreich streicht 30 Stellen. Urlaubsmotive im Wandel -Burnout-Prävention als Reise-Grund. Die EU igelt sich ein -Visa-Befreiung kann aufgehoben werden. Veranstalter im Portrait - Der zweite Teil der FaktuM-Serie. So schmeckt die Welt - Kochen lernen auf Reisen. Lieber ungewöhnlich - Baumhaus-Hotels in Frankreich, Bikini-Mosaike in Italien und Schafe hüten in Kroatien.

Jede dieser Reportagen steht Ihnen unlimitiert und kostenfrei für jedwede Publizierung zur Verfügung - doch bitte nennen Sie stets als Quelle "FaktuM" (Mucha Verlag).

