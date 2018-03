Industrie: Wohlstand ist kein Verbrechen

IV-GS Neumayer: Wohlstand erhalten - Standort stärken - Hochsteuerland Österreich entlasten, nicht neu Besteuern

Wien (OTS/PdI) - "Alle internationalen Vergleiche zeigen, dass in kaum einem Land der Welt die Schere zwischen Arm und Reich so niedrig ist wie in Österreich. Österreich steht vor der Herausforderung, den vorhandenen Wohlstand zu erhalten und neuen zu generieren", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer heute, Freitag, angesichts des Vermögensreports des Liechtensteiner Investmenthauses Valluga AG. "Der größte Teil des vorhandenen Vermögens in Österreich ist in Unternehmen gebunden. Mit diesem Geld wird in die Wirtschaft und in Arbeitsplätze investiert" betonte Neumayer. Darüber hinaus leisteten 2011 Unternehmen 35,2 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben und die obersten 10 Prozent der Lohnsteuerpflichtigen tragen mit 51,2 Prozent mehr als die Hälfte des Lohnsteueraufkommens. "Vermögensteuern kosten Arbeitsplätze, entziehen Kapital aus Unternehmen und schwächen die Eigenkapitalstruktur. Durch die Besteuerung von bestehender Substanz wird die Investitionsfreude gehemmt und dadurch Wachstum unterbunden", warnte der IV-Generalsekretär.

"Österreich braucht dringend Strukturreformen und keine neuen Steuern, wollen wir nicht weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und den Wohlstand innerhalb des Landes erhalten. Ziel muss es sein, die Abgabenquote insgesamt zu senken, statt neue Steuern einzuführen", so Neumayer. Die österreichische Abgabenquote liege derzeit bei 42 Prozent und damit 3,1 Prozent-Punkte über dem Schnitt der EU-17, sowie 3,6 Prozent über dem Schnitt der EU-27. "Österreich gehört zu den am meisten umverteilten Ländern der Welt - wir haben keinen Spielraum nach oben", betonte der IV-Generalsekretär.

