FP-Seidl: Straßenstrich wird durch Verlagerung nicht besser

Verdrängung der Prostituierten ins Stuwer-Viertel ist ein Armutszeugnis für überforderte SPÖ-Stadträtin

Wien (OTS/fpd) - Offenbar hat die zuständige Stadträtin Frauenberger überhaupt keine Ahnung von der illegalen Straßenprostitution: Sie will durchsetzen, dass die Liebesdienerinnen aus dem Prater verschwinden und in das nahe Stuwerviertel übersiedeln. "Dort ist ja bekanntlich zwar angeblich die Straßenprostitution verboten, trotzdem blüht sie wie eh und je", ärgert sich Wiens FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Seidl, Parteiobmann der Leopoldstadt. Seine Forderung: "Tagtäglich rufen mich verärgerte Bewohner des Stuwerviertels an und berichten über die Zustände dort. Aus unserem freiheitlichen Verständnis heraus kann es nur eine vernünftige Lösung geben - und diese lautet, dass die Straßenprostitution in ganz Wien verboten gehört." (Schluss)

